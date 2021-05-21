Изменены тарифы на социальные услуги в ТЦСОН Ленинского района

Учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» информирует.

В соответствии с решением Могилевского областного исполнительного комитета от 05 мая 2021 г. № 2-193 «Об изменении решения Могилевского областного исполнительного комитета от 20 февраля 2014 г. № 6-7» стоимость фиксированного тарифа на социальные услуги, предоставляемые в соответствии с законодательством на возмездной основе территориальными центрами социального обслуживания населения, включенные в перечень бесплатных и общедоступных социальных услуг государственных учреждений социального обслуживания с нормами и нормативами обеспеченности граждан этими услугами, без учета стоимости материалов, используемых при оказании этих услуг с 20 мая 2021 г. составляет:

в размере 0,71 белорусского рубля за час (кроме услуг сиделки);

в размере 1,09 белорусского рубля за час на услуги сиделки.

Если вы желаете воспользоваться услугами социального работника, то можете обратиться в отделение социальной помощи на дому учреждения «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г.Бобруйска» по адресу: ул. К.Либкнехта, д.58, каб. 206, либо обратиться по телефону 72-10-86.