Изменения в расписании движения поездов
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8 мая дополнительно назначаются следующие поезда межрегиональных линий бизнес-класса:
№ 747 Гомель-Минск отправление со станции Бобруйск в 12.28
№ 748 Минск-Гомель отправление со станции Бобруйск в 16.34
10 мая дополнительно назначаются следующие поезда межрегиональных линий бизнес-класса:
№ 709 Гомель-Минск отправление со станции Бобруйск в 16.42
№ 710 Минск-Гомель отправление со станции Бобруйск в 12.41
11 мая дополнительно назначаются следующие поезда межрегиональных линий эконом-класса:
№ 685 Гомель-Минск отправление со станции Бобруйск в 22.02
№ 686 Минск-Гомель отправление со станции Бобруйск в 14.33
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