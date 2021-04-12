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Актуально

Изменения в расписании движения поездов

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Изменения в расписании движения поездов

8 мая дополнительно назначаются следующие поезда межрегиональных линий бизнес-класса:

№ 747 Гомель-Минск отправление со станции Бобруйск в 12.28

№ 748 Минск-Гомель отправление со станции Бобруйск в 16.34

10 мая дополнительно назначаются следующие поезда межрегиональных линий бизнес-класса:

№ 709 Гомель-Минск отправление со станции Бобруйск в 16.42

№ 710 Минск-Гомель отправление со станции Бобруйск в 12.41

11 мая дополнительно назначаются следующие поезда межрегиональных линий эконом-класса:

№ 685 Гомель-Минск отправление со станции Бобруйск в 22.02

№ 686 Минск-Гомель отправление со станции Бобруйск в 14.33

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