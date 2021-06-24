Изменения в расписании движения городских автобусов

С 25.06.2021 года по 01.08.2021г. отменяются следующие рейсы:

По рабочим дням:

Маршрут № 8а:

Микрорайон «Западный»

6.11, 7.41, 9.11, 11.08, 12.38, 14.05, 15.21, 16.51, 18.18, 19.51

Дзержинского – Парковая

6.46, 8.16, 9.46, 11.43, 13.13, 15.56, 17.26, 18.53, 20.26

Парковая

6.56, 8.26, 9.56, 11.53, 13.23, 16.06, 17.36, 19.00, 20.50

Дзержинского

7.03, 8.33, 10.30, 12.00, 13.30, 14.43, 16.13, 17.43, 19.07, 20.58

Маршрут № 14:

Дзержинского

6.08, 7.14, 8.20, 9.26, 11.01, 12.07, 13.13

Микрорайон «Западный»

6.41, 7.47, 8.53, 10.28, 11.34, 12.40, 13.46

Маршрут № 15:

Микрорайон «Западный»

7.17

Вокзал

7.49

Маршрут № 18:

Микрорайон № 6

7.07, 15.10, 16.52, 18.27

Машиностроительный завод

6.20, 7.55, 16.05, 17.40, 19.14

Орловского – Центральная больница

6.28, 14.31, 16.13, 17.48

Центральная больница

6.46, 14.49, 16.31, 18.06

Маршрут № 18б:

Дзержинского

8.50, 10.40, 12.23

Центральная больница

9.20, 11.10, 12.53

Микрорайон № 6

9.40, 11.30, 13.15

Маршрут № 33:

Дзержинского

14.50, 15.50, 16.44, 17.38, 18.42

Рынок «Западный»

15.18, 16.18, 17.12, 18.06, 19.10

По выходным дням:

Маршрут № 9:

Дзержинского

7.05, 8.10, 9.25, 11.00, 12.10, 13.25, 14.40, 15.50, 17.02, 18.37, 19.50

Рынок «Западный»

7.38, 8.43, 10.00, 11.35, 12.45, 14.00, 15.15, 16.23, 17.35, 19.15, 20.25

Маршрут № 18Б:

Дзержинского

9.35, 11.00, 12.38, 14.25, 16.15

Микрорайон № 6

10.20, 11.48, 13.40, 15.15

Маршрут № 33:

Дзержинского

9.42, 10.36, 11.30, 12.24, 13.18, 14.12, 15.46, 16.40, 17.32, 18.28, 19.22

Рынок «Западный»

10.09, 11.03, 11.57, 12.51, 13.45, 14.39, 16.13, 17.07, 18.01, 18.55, 19.49

С 25.06.2021 по 31.08.2021 отменяется заезд автобусов маршрута № 70 «ул. Дзержинского – ВСК «Лесной» отправлением от о.п. «ул. Дзержинского» в 7.25 7.45 14.15 14.40 и отправлением от о.п. «ВСК «Лесной» в 15.48 на остановочный пункт «Рынок «Еловики»».