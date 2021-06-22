Из-за жары в Беларуси объявлен красный уровень опасности

Из-за предстоящей в ближайшие дни жары Белгидромет предупреждает о красном уровне опасности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Белгидромета.

Так, днем с 23 по 25 июня температура воздуха в большей части районов Беларуси будет достигать +30°C…+34°С. При этом в ряде районов в восточной части республики воздух прогреется до отметки в +35°С…+36°С.

Экстремально жаркая погода не обойдет стороной и столичный регион - над большей частью Минской области температура воздуха составит от +30°C до +34°С, а в некоторых районах – достигнет отметки в 36°С.

При этом в самом Минске ожидается от +31°С до +33°С в среду и четверг (23 и 24 июня), а в пятницу (25 июня) температура будет находиться в диапазоне от +31°С до +°С до +33°С.