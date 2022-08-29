Из-за лося, выбежавшего на дорогу в Осиповичском районе, пострадала пассажирка Mitsubishi

Из-за лося, выбежавшего на дорогу, пострадала пассажирка Mitsubishi. ДТП произошло 27 августа в 20.40 в Осиповичском районе на 76-ом километре автодороги Минск - Гомель.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, 38-летний житель Гомельской области, двигаясь на автомобиле Mitsubishi в крайней правой полосе, наехал на лося, выбежавшего в непосредственной близости перед автомобилем с правой стороны обочины.

68-летняя пассажирка авто с травмами доставлена в больницу.