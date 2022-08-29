Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Происшествия

Из-за лося, выбежавшего на дорогу в Осиповичском районе, пострадала пассажирка Mitsubishi

12 0

Из-за лося, выбежавшего на дорогу в Осиповичском районе, пострадала пассажирка Mitsubishi

Из-за лося, выбежавшего на дорогу, пострадала пассажирка Mitsubishi. ДТП произошло 27 августа в 20.40 в Осиповичском районе на 76-ом километре автодороги Минск - Гомель.

Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, 38-летний житель Гомельской области, двигаясь на автомобиле Mitsubishi в крайней правой полосе, наехал на лося, выбежавшего в непосредственной близости перед автомобилем с правой стороны обочины.

68-летняя пассажирка авто с травмами доставлена в больницу.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »