Из-за лося, выбежавшего на дорогу в Осиповичском районе, пострадала пассажирка Mitsubishi
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Из-за лося, выбежавшего на дорогу, пострадала пассажирка Mitsubishi. ДТП произошло 27 августа в 20.40 в Осиповичском районе на 76-ом километре автодороги Минск - Гомель.
Как сообщили в УГАИ УВД облисполкома, 38-летний житель Гомельской области, двигаясь на автомобиле Mitsubishi в крайней правой полосе, наехал на лося, выбежавшего в непосредственной близости перед автомобилем с правой стороны обочины.
68-летняя пассажирка авто с травмами доставлена в больницу.
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