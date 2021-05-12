Из сектора Газа в сторону Израиля выпустили более 600 ракет

За последние сутки из сектора Газа по Израилю запустили 630 ракет, 200 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол", 150 упали и разорвались на территории самого палестинского анклава.

Официально подтверждена гибель двух граждан Израиля. Пострадали несколько десятков человек. Эту информацию подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Отмечается, что ни Тель-Авив, ни палестинцы пока не намерены отступать. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась об уничтожении 20 радикалов в Газе. Палестинские источники сообщают о гибели 28 и ранениях 152 человек.