Из городской суеты в традиционный белорусский уют: во Дворце искусств состоялся праздник «Покровский оберег»

28 октября во Дворце искусств состоялся этнопраздник «Покровский оберег» для Бобруйской городской общественной организации общественного объединения «Белорусское общество инвалидов». В основе проведения этнопраздника «Покровский оберег» – идея возрождения белорусских традиций, бережное прикосновение к духу старины, знакомство с сохраненным наследием наших предков и его современное воплощение в действительность руками современных мастеров.

Гости мероприятия окунулись в мир белорусской культуры: услышали легенды о празднике, фольклорную музыку, попробовали свои силы в плетении кос и унесли на память кукол-обереги, ведущие по старой традиции праздника зажгли свечу с добрыми пожеланиями здоровья и благополучия. Шуточное «Покровское гадание» внесло нотки веселья в размеренное течение мероприятия и оставило приятные воспоминания. Вниманию зрителей была представлена экспозиция со старинными предметами быта: прялка, деревянный сундучок с милыми вещицами – от вязаных салфеток и кружева до соломенной куколки, старинные рушники, кружевные фиранки, собранные в букет цветы-вытинанки, соломенные корзинки, старинные элементы одежды, бережно хранимые до наших дней. Праздник украшали выставки декоративно-прикладного искусства: мастер народных промыслов ГУК «Дворец искусств г. Бобруйска» Мария Лышко представила роспись по дереву, а руководитель кружка «Скарбніца» Ольга Прищепова – текстильных кукол, сувениры из соломки и мягкие игрушки. Завершилось мероприятие чаепитием, что также явилось соблюдением обязательной народной традиции делать на Покрова выпечку и раздавать ее людям.