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Ищите работу на ярмарке вакансий 8 сентября

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Ищите работу на ярмарке вакансий 8 сентября

8 сентября с 10:00 до 12:00 в здании управления по труду, занятости и социальной защиты Бобруйского горисполкома по адресу: г.Бобруйск, ул. Гоголя, 7, второй этаж, актовый зал, состоится ярмарка вакансий.

К участию в Ярмарке приглашены ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «КШП «Купалинка», ОАО «Бобруйский завод КПД», Бобруйский филиал Автобусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс».

С целью профилактики острых респираторных инфекций прием посетителей осуществляется при наличии индивидуальных средств защиты (маски).

bobruisk.by

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