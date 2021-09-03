Ищите работу на ярмарке вакансий 8 сентября
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8 сентября с 10:00 до 12:00 в здании управления по труду, занятости и социальной защиты Бобруйского горисполкома по адресу: г.Бобруйск, ул. Гоголя, 7, второй этаж, актовый зал, состоится ярмарка вакансий.
К участию в Ярмарке приглашены ОАО «Бобруйский мясокомбинат», ОАО «КШП «Купалинка», ОАО «Бобруйский завод КПД», Бобруйский филиал Автобусный парк № 2 ОАО «Могилевоблавтотранс».
С целью профилактики острых респираторных инфекций прием посетителей осуществляется при наличии индивидуальных средств защиты (маски).
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