Ирина Рынейская о законопроекте о ВНС: это возможность гражданам принимать непосредственное участие в управлении страной

— Это уникальный опыт для нашей страны, – отметила на встрече с трудовыми коллективами депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская. — Аналогов в мировой практике по разработке таких законопроектов нет, он уникален. Законопроект будет иметь огромное значение в общественно-политической жизни страны, поскольку сформируется собственная белорусская модель народовластия, в которой Всебелорусское народное собрание – это высшее звено. Это возможность гражданам принимать непосредственное участие в управлении страной, вырабатывать ключевые для развития Республики Беларусь решения вместе.