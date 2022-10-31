Ирина Рынейская о законопроекте о ВНС: это возможность гражданам принимать непосредственное участие в управлении страной
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— Это уникальный опыт для нашей страны, – отметила на встрече с трудовыми коллективами депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская. — Аналогов в мировой практике по разработке таких законопроектов нет, он уникален. Законопроект будет иметь огромное значение в общественно-политической жизни страны, поскольку сформируется собственная белорусская модель народовластия, в которой Всебелорусское народное собрание – это высшее звено. Это возможность гражданам принимать непосредственное участие в управлении страной, вырабатывать ключевые для развития Республики Беларусь решения вместе.
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