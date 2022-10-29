Депутат Палаты представителей Нацсобрания Ирина Рынейская провела ряд встреч по обсуждению законопроекта о ВНС

Депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская встретилась с трудовыми коллективами Бобруйского центра стандартизации, метрологии и сертификации, Днепро-Березинского предприятия водных путей, Бобруйской укрупненной типографии имени А.Т. Непогодина, выступила перед заместителями директоров по воспитательной работе учреждений общего среднего образования Бобруйска.

На встречах обсуждали основные положения законопроекта «О Всебелорусском народном собрании», а именно: порядок формирования ВНС, полномочия и организационные основы деятельности, состав и правовой статус делегатов.

«Это уникальный опыт для нашей страны, – отметила в общении с корреспондентом Bobrlife Ирина Николаевна. – Аналогов в мировой практике по разработке таких законопроектов нет, он уникален. Законопроект будет иметь огромное значение в общественно-политической жизни страны, поскольку сформируется собственная белорусская модель народовластия, в которой Всебелорусское народное собрание – это высшее звено. Это возможность гражданам принимать непосредственное участие в управлении страной, вырабатывать ключевые для развития Республики Беларусь решения вместе.

Помимо прочего народный избранник рассказала, что представительство Всебелорусского народного собрания формируется с предельной численностью 1200 человек. Делегатов ВНС условно можно разделить на три больших блока:

Первый – делегаты «по должности», куда входят представители исполнительной власти, депутатский корпус Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, члены Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, сотрудники судебных органов (Верховного суда Республики Беларусь, Конституционного суда Республики Беларусь).

Второй – представители местных советов депутатов: областных, городских, районных, поселковых, сельских.

Третий – представители гражданского общества – это делегаты от крупных, массовых общественных организаций, объединений нашей страны, которые отражают интересы большинства населения нашей республики.

– Для меня Всебелорусское народное собрание – это возможность гражданина нашей страны принять участие в формировании государственной политики, это расширение участия граждан в общественно-политической жизни Республики Беларусь, это возможность услышать голос каждого, – заключила депутат.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото автора, Анастасии КАСТРИЦЫ, и из Telegram-канала «Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь».