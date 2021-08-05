Ирина Курочкина прокомментировала свое “серебро”

️Ирина Курочкина (57 кг) завоевала серебряную медаль XXXII Олимпийских игр. В финале турнира по женской борьбе белоруске противостояла Рисако Каваи из Японии. Ира уступила в упорном поединке.

"Проделан огромный труд для достижения этого результата. Может, осадочек остался, что не золото. Плачу, но... Это успех! Благодарна моей семье и еще много-много кому, что помогли достичь этого результата. Есть над чем работать. Всем спасибо!", - сказала Ирина Курочкина.