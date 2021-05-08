Инвалидам и участникам войны в 2021 году оказана денежная помощь на оздоровление на сумму более Br500 тыс.

В 2021 году белорусским инвалидам и участникам Великой Отечественной войны оказана денежная помощь на оздоровление на сумму более Br500 тыс. Ее получили 1,9 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Инвалидам и участникам войны предоставлено право на ежегодное бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, которое обеспечивают 74 санаторно-курортных организации. Средняя стоимость путевки составляет Br730. В последние два года этими услугами воспользовались 450 ветеранов ВОВ.

Инвалидам и участникам войны, которые не воспользовались правом на бесплатную путевку, выплачивается денежная помощь на оздоровление в размере 10 базовых величин. В 2019 году денежную помощь на оздоровление получили 2,7 тыс. ветеранов, затраты республиканского бюджета составили более Br680 тыс.

Расходы на санаторно-курортное лечение и оздоровление инвалидов и участников Великой Отечественной войны в 2019-2020 годах составили почти Br2 млн, отметили в Минтруда.