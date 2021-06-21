Интересно о безопасности: в Бобруйске госавтоинспекторы встретились с детьми

В целях профилактики дорожно-транспортного травматизма, в рамках СКМ «Забота» Госавтоинспекция города Бобруйска совместно с Бобруйским отделом Департамента охраны МВД Республики Беларусь провели профилактическую для воспитанников летнего оздоровительного лагеря отделения гимнастики Бобруйской СДЮШОР и «Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г. Бобруйска».

Многие родители на работе и не могут в полной мере контролировать досуг своих детей. А у ребят, между тем, появилось максимум свободного времени, которое они будут проводить на улице. Именно в этот период взрослым необходимо уделить особое внимание вопросам детской безопасности: каждый ребенок, независимо от возраста и планов на каникулы, обязан знать правила безопасности.

Инспекторы как раз и напомнили ребятам о безопасном времяпровождении на улице и дома!

Детям было очень интересно послушать о том, где и как нужно использовать средства персональной мобильности, так как это мечта большинства современных детей. В последнее время весьма активно электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса используется гражданами для передвижения.

Чтобы избежать в пути несчастных случаев и других неприятных ситуаций, прежде чем воспользоваться подобным транспортом, необходимо изучить правила его безопасной эксплуатации.

Выбирайте для движения тротуары, велосипедные дорожки, пешеходные зоны, а также места, закрытые для движения транспорта – парки, скверы, дворы или специально отведенные для катания площадки.

При этом важно не создавать препятствий для движения пешеходов.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости обозначьте себя световозвращателем и оборудуйте свое средство персональной мобильности фарой белого цвета.