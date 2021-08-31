Интерес к вакцинации животных небольшой, но он есть. Кто и как прививает их от ковида в России

"У отдельных животных после иммунизации в течение первых трех суток возможно незначительное повышение температуры тела и снижение аппетита, а на месте укола образуется припухлость, которая самопроизвольно исчезает через семь суток, — отмечает директор нижегородского ветеринарного госпиталя "Зоозащита НН" Илья Казаков. — Если вдруг все-таки возникает аллергическая реакция, то необходимо обратиться к ветеринарному специалисту".

В клинических исследованиях участвовали госпиталь и приют для кошек и собак, а также звероводческие хозяйства, где разводят и содержат пушных зверей: норок, песцов, лисиц. Иммунный ответ появлялся через 14 суток после того, как животным вводили вторую дозу вакцины, и сохранялся не менее шести месяцев. У щенков норок, которых привили в январе, выявили колостральный иммунитет, рассказали в ФГБУ "ВНИИЗЖ". Это значит, что мать после вакцинации передала собственную защиту потомству.

Важно, чтобы норкам — у них в других странах фиксировали вспышку новой коронавирусной инфекции — вводить "Карнивак-Ков" было максимально удобно. Это поможет сохранить бизнес, производство пушнины. Советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано рассказывает: "Мы начинаем исследования, чтобы создать однокомпонентную — сразу от нескольких заболеваний — вакцину для норок. Хозяйствам станет проще защищать этих животных от ключевых болезней, поскольку нужно будет вводить не несколько разных препаратов, а один. Но мы только приступаем к разработкам и о результатах сможем говорить не раньше чем через год-полтора".

"Если вакцинировать щенков норок с трехмесячного возраста, как мы рекомендуем по протоколу вакцинации препаратом "Карнивак-Ков", и учесть, что иммунитет формируется минимум на полгода, то защиты как раз хватит на весь производственный цикл до получения пушнины, — объясняют в ФГБУ "ВНИИЗЖ". — Прививать щенков нужно, потому что, когда вспышки COVID-19 фиксировались на норковых фермах в Европе, заболевал именно молодняк. Вакцинация поможет защитить поголовье".

Если норкам в звероводческих хозяйствах ревакцинация не нужна, то других животных следует прививать повторно через полгода после того, как они получат второй компонент вакцины. Как и людям, животным можно сделать прививку одним компонентом, но ее эффективность тогда вряд ли будет выше 70%. Тем не менее, говорит Юлия Мелано, высока вероятность, что удастся зафиксировать более длительное действие "Карнивака". Результаты новых исследований станут известны осенью.

Вакцину в массы?

Пока, по данным ФГБУ "ВНИИЗЖ", интерес к вакцинации домашних животных небольшой. Юлия Мелано отмечает, что в России достаточно низкий уровень заботы о животных.

"От опасных заболеваний, например от бешенства, в ряде регионов вакцинация бесплатная. Бешенство убивает животных, людей: это давно доказанные научные факты. Но даже бесплатно люди не идут прививать своих питомцев. Уровень ответственности за животных минимален".

В случае с ковидом, по мнению Мелано, имеет значение и то, что заболевание новое: "Много негативной, противоречивой информации, которая касается в первую очередь вакцинации людей. Поэтому о животных думают крайне редко и мало. Тем не менее сейчас, чтобы приехать с питомцем в некоторые страны, необходимо сделать ему ПЦР-тест. Это пока не очень популярная мера, но в скором будущем и вакцина от ковида может стать обязательной при ввозе отдельных животных в отдельные государства".

Массово вакцинировать питомцев, по мнению экспертов, пока нет необходимости: животные не заражаются в большом количестве, и в их организмах не возникают новые мутации вируса.

"Все зависит от того, как мутирует вирус, — говорит заведующий государственной ветеринарной станцией по г. о. Домодедово и Подольск Вячеслав Юдин. — Простая математика работает: меньше заражений — меньше мутаций. Соответственно, если меньше мутаций, меньше вероятность того, что возникнут новые штаммы. Вы один раз выстрелили из ружья — попадете в надувной шарик или нет? 50 на 50. А если вы три раза выстрелите? Вероятность возрастет. Так и здесь. Наша цель — снизить вероятность мутаций. Для этого нужно избежать заражения".

"Говорить об обязательной вакцинации мы можем только теоретически: такие вопросы решаются на уровне правительства, — объясняет Юлия Мелано. — Имеет смысл прививать животных, которые постоянно контактируют с людьми. Потому что животные в ситуации с коронавирусом — жертвы: они, как правило, заражаются от человека. Речь идет о животных, которые работают на погранслужбах, в цирке, о животных в зоопарках, в том числе в контактных. Кроме того, позаботиться стоит о животных, которые выступают и участвуют в выставках".

ВНИИЗЖ к "работающим" животным добавляет домашних: собак, кошек, хорьков, хомячков. Там отмечают, что "привить нужно животных, которые путешествуют с хозяевами, поскольку в этом случае риск заразиться увеличивается в разы. Кроме того, лучше сделать прививку животным, которых содержат в большом количестве на ограниченной территории — в звероводческих хозяйствах, зоопарках, центрах передержки бездомных животных и служебного собаководства".

Согласно рекомендациям ВНИИЗЖ, собак и кошек необходимо вакцинировать начиная с шестимесячного возраста двукратно с интервалом в 21 сутки. Ревакцинацию проводить через шесть месяцев. Взрослых собак и кошек прививать два раза в год с интервалом в шесть месяцев. За неделю-две до вакцинации рекомендуют провести дегельминтизацию. На момент прививки животное должно быть здоровым. Не рекомендуется вакцинировать животных в период беременности и в течение месяца после родов.