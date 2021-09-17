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2021-й - Год народного единства

Интерактивное занятие «Мой народ – моя гордость»

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Интерактивное занятие «Мой народ – моя гордость»

Накануне Дня народного Единства посетители отделения дневного пребывания для инвалидов и сопровождаемого проживания УСЗ «Территориальный Центр социального обслуживания населения Первомайского района» и члены их семей приняли участие в интерактивном занятии «Мой народ – моя гордость». Отличительной особенностью мероприятия стало участие людей с нарушением слуха, для которых синхронный перевод ведущего осуществлял переводчик жестового языка ТЦСОН Первомайского района.

Интерактивное занятие прошло на базе Детской библиотеки №5. Лекционная часть занятия была посвящена важности преемственности поколений в укреплении самодостаточности белорусской нации, сохранении культурных традиций и поддержании единства народа.

Люди с инвалидностью и члены их семей активно приняли участие в интерактивной мультимедийной игре «Беларусь – краiна маей будучынi», разработанной сотрудником библиотеки с учетом ментальных особенностей участников. С азартом собирали подготовленные набор пазлов игры «Патриот», разгадывали задания, приготовленные ведущими, которые существенно расширили знания участников об истории своей Родины, о достижениях и успехах белорусов в культуре и спорте.

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