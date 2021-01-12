Инспекции природных ресурсов приглашает к участию в республиканском конкурсе детского рисунка

Инспекция природных ресурсов приглашает к участию в ежегодном республиканском конкурсе на лучший детский рисунок на экологическую тематику детей в возрасте от 3 до 10 лет.

На конкурс принимаются рисунки в цветном варианте на листах форматом от А4 до А1, выполненные в любой технике, включая аппликацию, которые характеризуют бережное отношение к природе.

Для участия в конкурсе детский рисунок необходимо направить до 12 февраля 2021 года в Бобруйскую горрайинспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Каждая конкурсная работа сопровождается информационным листом с указанием наименования учреждения образования, фамилии, собственного имени и возраста автора, почтового адреса и контактного телефона одного из родителей/опекуна.

Конкурс проводится с 1 февраля по 1 мая 2021 года в три этапа:

первый этап проводится Бобруйской горрайинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, где определяются лучшие работы г. Бобруйска и Бобруйского района; второй этап проводится Могилевским областным комитетом природных ресурсов и охраны окружающей среды с определением лучших работ Могилевской области; заключительный третий этап будет проходить в Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды и определит лучшие работы Республики Беларусь.

По всем вопросам, касающимся проведения конкурса, обращайтесь в Бобруйскую городскую и районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу: 213826, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Советская, 95А, или по телефону 74-54-57.

Инспектор

Бобруйской горрайинспекции

природных ресурсов и охраны

окружающей среды

Татьяна Дубина