Иностранные граждане, проживающие в стране, обязаны соблюдать законодательство Республики Беларусь

Иностранные граждане и лица без гражданства независимо от того, проживают они в Республике Беларусь постоянно или временно, обязаны соблюдать законодательство страны.

Иностранцы, совершившие на территории Республики Беларусь преступления, несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь на общих основаниях. Иностранный гражданин может быть выслан из Республики Беларусь в интересах национальной безопасности Республики Беларусь, общественного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод граждан Республики Беларусь и других лиц, а также после освобождения из арестного дома или исправительного учреждения, если он не может быть подвергнут депортации.

В Бобруйске проживает 3502 иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих разрешение на постоянное и 294 временное проживание в Республике Беларусь. Большинство проживающих иностранных граждан и лиц без гражданства соблюдают законы нашей страны. Однако, продолжают иметь место факты совершения иностранными гражданами различного рода преступлений. С начала года на территории города зарегистрировано 3 преступления (1- кража, 1- хищение имущества путем модификации компьютерной информации, 1- нарушение срока запрета въезда в Республику Беларусь), совершенные иностранными гражданами. Так, в отношении иностранной гражданки, постоянно, проживающей в Республике Беларусь, возбужденно уголовное дело за хищение имущества путем модификации компьютерной информации. Находясь в магазине, она завладела чужой банковской платежной картой и используя её, произвела безналичную оплату приобретенных для личных нужд товарно-материальных ценностей, тем самым, совершив хищение со счета потерпевшей денежные средства на сумму 75 рублей.

В целях поддержания стабильной оперативной обстановки в Бобруйске инспекторами подразделения по гражданству и миграции во взаимодействии с сотрудниками других служб проводятся мероприятия по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции, контролю за выездом, пребыванием и передвижением иностранных граждан и лиц без гражданства на территории города. Также, мероприятия по профилактике правонарушений со стороны иностранцев и в отношении их.

За незаконное пересечение Государственной границы Республики Беларусь, организацию незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь, нарушившие срок запрета въезда в Республику Беларусь предусмотрена уголовная ответственность.

Пребывание в Республике Беларусь иностранного гражданина или лица без гражданства, депортированных или высланных из Республики Беларусь, до окончания срока запрета въезда в Республику Беларусь при отсутствии признаков преступления, предусмотрено ч.2 ст.371 Уголовного Кодекса Республики Беларусь, и наказывается арестом или лишением свободы на срок до одного года.

Во избежание подобных ситуаций, иностранным гражданам, находящимся на территории Республики Беларусь, всегда необходимо помнить о том, что они обязаны соблюдать Конституцию Республики Беларусь.

Екатерина Грицкевич

начальник отделения по регистру населения

отдела по гражданству и миграции УВД Бобруйского горисполкома