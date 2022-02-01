Инна Новикова: с учетом того, что меняется сама жизнь и мир вокруг нас, Основной Закон должен соответствовать нашему времени

В понедельник, 31 января, в Бобруйском региональном узле почтовой связи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта» подвели итоги работы за 2021 год и определили задачи деятельности на текущий год.

Инна Новикова, заместитель главы Администрации Ленинского района города Бобруйска рассказала о важности изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь:

«Во многих странах вносятся изменения в Конституцию. С учетом того, что меняется общество, экономические отношения, политические веяния, сама жизнь и мир вокруг нас, Основной Закон должен соответствовать нашему времени. Следует отметить, что идея изменений и дополнений в нашу Конституцию возникла не год назад и даже не два. Еще в 2016 году, приветствуя наших парламентариев, которые были вновь избраны в Палату представителей Национального Собрания Беларуси, Президент дал им поручение подумать над тем, какие изменения следовало бы внести в Конституцию, чтобы она соответствовала времени и стабилизировала общество. Международные эксперты и юристы отмечают, что наша Конституция грамотно структурирована, современна, и абсолютно доступна для понимания».