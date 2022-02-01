В Бобруйском региональном узле почтовой связи Могилевского филиала РУП «Белпочта» подвели итоги работы за 2021 год

В понедельник, 31 января, в Бобруйском региональном узле почтовой связи Могилевского филиала республиканского унитарного предприятия «Белпочта» подвели итоги работы за 2021 год и определили задачи деятельности на текущий год.

На мероприятии присутствовали заместитель главы администрации Ленинского района города Бобруйска Инна Новикова, начальник ООПП МОБ ОВД Бобруйского района майор милиции Алексей Стельмак руководители структурных подразделений, специалисты и сотрудники отделений почтовой связи.

С докладом об итогах социально-экономического развития предприятия и задачах по выполнению прогнозных показателей выступила начальник Бобруйского регионального узла почтовой связи Людмила Миненкова, которая заострила внимание коллектива на приоритетных задачах на текущий год.

О важности изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь рассказала Инна Анатольевна Новикова.

«Во многих странах вносятся изменения в Конституцию. С учетом того, что меняется общество, экономические отношения, политические веяния, сама жизнь и мир вокруг нас, Основной Закон должен соответствовать нашему времени. Следует отметить, что идея изменений и дополнений в нашу Конституцию возникла не год назад и даже не два. Еще в 2016 году, приветствуя наших парламентариев, которые были вновь избраны в Палату представителей Национального Собрания Беларуси, Президент дал им поручение подумать над тем, какие изменения следовало бы внести в Конституцию, чтобы она соответствовала времени и стабилизировала общество. Международные эксперты и юристы отмечают, что наша Конституция грамотно структурирована, современна, и абсолютно доступна для понимания», – дополнила она.

С информацией о профилактике правонарушений выступил начальник ООПП МОБ ОВД Бобруйского района майор милиции Алексей Стельмак.

Людмила Михайловна отметила эффективную работу структурных подразделений узла почтовой связи и вручила благодарности лучшим сотрудникам.