Информационно-образовательная антитабачная акция стартовала в Могилевской области с 17 мая

С 17 мая Могилевщина присоединилась к республиканской информационно-образовательной акции «Беларусь против табака» под девизом «Пора отказаться от табака». Антитабачная акция продлится по 6 июня. Кампания призвана повысить осведомленность населения о пагубных последствиях употребления табака для человека, от рака до хронических респираторных заболеваний.

Присоединяются к акции не только граждане, заботящиеся о своем здоровье, но и целые организации. Например, в период проведения акции территория Могилевского областного онкологического диспансера объявлена зоной свободной от курения. На сайте учреждения здравоохранения и в ее группе ВКонтакте организовано on-line анкетирование по вопросам профилактики табакокурения. Здесь работает и тематическая «горячая телефонная линия»: с 9 до 16 часов, (8-0222) 65-50-20.

На протяжении трех недель будут организованы дни открытой информации, консультирование населения в учреждениях здравоохранения по вопросам профилактики табакокурения, отказа от курения посредством телефонов доверия. Планируется проведение информационно-образовательных кампаний по здоровому образу жизни и профилактике болезней легких, связанных с табакокурением, онкологических заболеваний. Все мероприятия пройдут с использованием форм и методов дистанционной информационно-образовательной работы с населением.

Присоединится к мероприятиям акции и информагентство «Могилевские ведомости». 20 мая (четверг) в пресс-центре Дома печати состоится круглый стол на темы, поднимаемые в ходе акции «Беларусь без табака».