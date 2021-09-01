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Спорт

Игорь Бокий занял пятое место на дистанции 100 м брассом на Паралимпийских играх в Токио

mogilevnews 70 0

Игорь Бокий занял пятое место на дистанции 100 м брассом на Паралимпийских играх в Токио

Сегодня пятикратный чемпион токийской Паралимпиады в финальном заплыве на стометровке брассом (класс SB13), оказался пятым, показав время 1 мин. 05,90 сек. Чемпионом стал немец Талисо Энгель, установивший новый мировой рекорд - 1 мин. 02,97 сек.

До этого в столице Японии Игорь Бокий побеждал, обновляя мировые достижения на дистанции 100 м баттерфляем и на аналогичной дистанции в плавании на спине, а также на 50 м и 400 м вольным стилем. В прошлые годы Игорь Бокий завоевал 11 золотых медалей на Паралимпиадах в Лондоне-2012 (5) и Рио-де-Жанейро-2016 (6). Таким образом, сейчас в его копилке 16 наград высшей пробы, завоеванных на трех Паралимпийских играх подряд.

Также сегодня в финальном заплыве у мужчин на дистанции 200 м брассом (класс SM9) белорусский пловец Егор Щелканов занял четвертое место. Ранее он стал обладателем серебряной медали на дистанции 100 м в плавании на спине.

В соревнованиях в Токио выступают около 4 тыс. паралимпийцев, представляющих более 160 стран мира. Они разыгрывают 539 комплектов наград в 22 видах спорта. Торжественное закрытие Игр состоится 5 сентября.

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