Идите вы… в баню! Разговор о бобруйских банях с заядлым парильщиком

Особый ритуал

Вот уже три десятилетия каждое воскресенье Павел Подзоров регулярно ходит в баню. Для него это неотъемлемая часть жизни. Во всех городах и странах, где приходится бывать бобруйчанину, он обязательно посещает парилки и по опыту может сказать: наши городские бани – самые лучшие. Все потому, что топятся они дровами, а это дает хороший качественный пар.

– К примеру, в Минске теновые бани, это совсем не тот эффект. Я знаю человека, который из Гомеля специально приезжает париться к нам. И таких людей немало. У меня есть собственная баня, но я предпочитаю городские из-за хорошего пара и особой атмосферы, – говорит Павел.

Для бобруйчанина посещение бани – особый ритуал. И если случается, что банный день пропущен, организм начинает «ломать», словно чего-то не хватает. Каждый раз, выходя из парилки, ощущение, будто заново родился. Кроме того, баня дает невероятный оздоровительный эффект, придает бодрости и улучшает настроение. Об этом вам скажет любой парильщик со стажем.

– Есть такая пословица: кто парится, тот никогда не старится. То есть в парилке ты как минимум не стареешь. Существует ряд неписаных правил парильщиков: уступать верхнюю полку тем, кто с веником, в парилке никаких ссор, разговоров о политике, бранных слов. Сюда приходят отдохнуть, расслабиться и пообщаться. Разговаривают о чем угодно: от методов засолки грибов до анекдотов про тещу. Отрадно, что в последние годы в баню ходит много молодежи. Родители приводят детей, чтобы с детства привить им любовь к «щедрому жару» парной и закалить организм. Все три бобруйские бани уникальны. Каждая по-своему. К примеру, человек, живущий у бани на К. Маркса, может ездить париться на Форштадт. А из Авиа­городка – на Минскую. Потому что ему больше нравится именно эта парная. Отдельно хочется отметить персонал. Это и бессменный банщик Олег, которого знают и уважают все парильщики города. Это и кассир Светлана Гровс, обаятельная улыбка которой и встречает, и провожает посетителей бани. И другие работники, вежливые, понимающие и во многом создающие обстановку комфорта и уюта в наших городских банях, – отмечает Павел Подзоров.

Бобруйчанин убежден: бани всегда будут пользоваться спросом у любителей здорового образа жизни.

Бобруйская фишка

Изюминку бобруйских бань отмечает и руководство «Теплоэнергетики», в чье ведомство они входят. На протяжении десятилетий там не меняется сис­тема топки. Камни здесь греют старым способом при помощи дров, что выделяет наши парилки среди других. Дрова используются лиственных пород, хвойные не подходят, так как могут давать осадок на камни. Перед открытием бани печь тщательно топят. На осенне-­зимний период приходится пик посещений, когда много бобруйчан приезжает с дач в город. За сутки баню на Минской могут посетить около 300 человек. К слову, недавно здесь был проведен ремонт сауны, причем с нуля: построили сразу три помещения — парилку, бассейн с душем и комнату отдыха. На полу и на стенах – новая плитка. Двери и полки тоже новые. По словам Алексея Демидовича, начальника участка оздоровительных услуг, сауна также востребована среди горожан, как и сама баня. Рассчитана она на одновременное пребывание шести человек. Билет на два часа стоит 51 рубль. Однако за эту же сумму можно выкупить сауну и на двоих, и даже одного. Кстати, а сходить в саму баню стоит 6,50 рубля.

В период пандемии в банях тщательно следят за дезинфекцией помещений. К обработке всего и вся подходят очень тщательно.

Долгожданное открытие

Хорошая новость для заядлых парильщиков – 17 октября после ремонта, который длится с апреля, откроется баня №3 на улице Кирова. Здесь остались последние штрихи. В бане были усилены межэтажные перекрытия, которые признали аварийными, сделана стяжка пола, произведена гидроизоляция, заменены кафель и сантехника, установлены новые души, смесители и краны. В женском отделении – новая плитка на полу и новенькие деревянные полки. В общем, бобруйчане точно оценят этот марафет. Теперь пребывание в этой бане будет еще более комфортным, а главное – безопасным.