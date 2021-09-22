Идет расследование о публикации личных данных и оскорблении представителя власти из Бобруйска

В Могилевской области возбудили два уголовных дела о незаконном распространении информации о частной жизни прокурорского работника, а также о публичном оскорблении в связи с выполнением им служебных обязанностей, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.

"Согласно материалам дел, неустановленное лицо не позднее 10 сентября 2021 года незаконно собрало и распространило в деструктивном Telegram-канале сведения о частной жизни и персональные данные старшего помощника прокурора города Бобруйска без его согласия", - отметили в службе информации.

Такие действия причинили существенный вред правам и законным интересам потерпевшего.

В этом же Telegram-канале неустановленные лица со своих аккаунтов разместили комментарии, унижающие честь и достоинство старшего помощника прокурора, выраженные в неприличной форме.

Противоправные действия квалифицированы по ч.3 ст.203-1 и ст.369 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Для организации предварительного расследования прокурор направил уголовные дела в управление Следственного комитета по Могилевской области.