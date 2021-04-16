Идеологический актив Бобруйска подвел итоги работы

Об итогах работы за прошлый год, задачах и перспективах на ближайшее будущее шел разговор на собрании идеологического актива города. После небольшой экскурсии по цехам ОАО «Славянка» бобруйские идеологи обсудили насущные и актуальные вопросы взаимодействия с трудовыми коллективами, молодежью, общественными объединениями.

– Роль идеологической вертикали в трудовых коллективах весьма важна и значительна. В первую очередь идеолог работает с людьми и решает возникшие вопросы на местах. Важной составляющей является, конечно, информационная работа, общение с коллективом, создание необходимых условий и организация досуга. Чтобы человек, придя на работу, чувствовал себя комфортно и, уходя домой, он с благодарностью понимал, что его труд будет оценен. Если каждый из нас будет работать эффективно, мы получим хороший результат, который будет направлен на благо трудовых коллективов и на имидж всего города, – подчеркнула в выступлении начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Бобруйского горисполкома Татьяна Горбачева.

Приятным завершением встречи стало награждение дипломами по итогам городского конкурса на лучшую организацию идеологической работы. Какие предприятия и учреждения стали победителями, читайте в ближайшем номере «Бабруйскага жыцця».