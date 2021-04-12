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Происшествия

Hyundai Coupe попал в ДТП в Бобруйском районе

mogilev.mvd.gov.by 59 0

Hyundai Coupe попал в ДТП в Бобруйском районе

11 апреля в 19.40 вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района 33-летний бобруйчанин, управляя автомашиной Hyundai Coupe, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, иномарка съехала в левый по ходу движения кювет, где несколько раз перевернулась. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.

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