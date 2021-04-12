Hyundai Coupe попал в ДТП в Бобруйском районе
mogilev.mvd.gov.by 59 0
11 апреля в 19.40 вблизи деревни Бибковщина Бобруйского района 33-летний бобруйчанин, управляя автомашиной Hyundai Coupe, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, иномарка съехала в левый по ходу движения кювет, где несколько раз перевернулась. В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован.
также
-
Hyundai Coupe попал в ДТП в Бобруйском районе
-
За три месяца в Могилевской области на пожарах погибли 46 человек
-
На Береговой горел автомобиль
-
В Зельве лошадь провалилась в яму – на помощь пришли спасатели
-
За загрязнение леса мусором в 2020 году в Беларуси наказаны 310 человек