Хвойные ванны. Польза и вред

Одними из самых популярных и эффективных по показаниям считаются ванны на основе хвои, поскольку обладают множеством полезных свойств и имеют минимум противопоказаний и побочных эффектов. Многие растения и средства на их основе издавна используются в борьбе со многими недугами. Натуральные экстракты, эфирные масла и вытяжки находят широкое применение в народной медицине и косметологии.

Полезные свойства ванн из хвои

Витамины С, Е, РР, К, Н, группы В (больше всего их содержится в сосновой хвое). Благодаря высокому содержанию витаминов, хвойные ванны повышают иммунитет, делают лучше обменные процессы в клетках всего организма, замедляют старение, противостоят влиянию вредных свободных радикалов.

Эфирные масла. Они нормализуют работу НС, улучшают настроение, повышают работоспособность, увеличивают защитные силы организма, снимают воспаление.

Фитонциды. Природные антисептические вещества защищают от воздействия болезнетворных бактерий, повышают иммунитет.

Фитоэстрогены. Натуральные гормоноподобные вещества продлевают молодость кожи, замедляют старение, борются с дряблостью и сухостью кожи.

Антиоксиданты. Защищают клетки организма от опасных свободных радикалов, продлевают молодость, снижают риск развития онкологий.

Микроэлементы. Регулируют обменные процессы в клетках, участвуют в жизнедеятельности органов и систем.

Благодаря такому составу, хвойные ванны рекомендованы всем, кто страдает заболеваниями верхних дыхательных путей, воспалительными поражениями суставов, кожными болезнями, артериальной и венозной недостаточностью, снижением иммунитета. Также процедуры полезны при переутомлении, бессоннице, снижении тонуса, настроения и иных нарушениях в работе НС.

В косметологии хвойные ванны применяют для борьбы с излишними килограммами и целлюлитом, вывода токсинов, омоложения и укрепления кожи, волос и ногтей.

Противопоказания к хвойным ваннам

Хвойные ванны хороши тем, что оказывают заметное косметическое и лечебное действие и при этом практически не имеют противопоказаний.

От процедур следует отказаться лишь в следующих ситуациях:

при наличии новообразований в организме (как злокачественных, так и доброкачественных);

при недугах ССС;

при острых заболеваниях и обострении хронических процессов;

при индивидуальной непереносимости и аллергической реакции.

Для всех остальных хвойные ванны станут отличным способом сохранить молодость, красоту и здоровье.

Действие хвойной ванны

Механизм действия хвойной ванны весьма прост. Горячая вода усиливает кровообращение и метаболические процессы в организме, за счет чего клетки быстрее восстанавливаются, повышается иммунная защита. В результате клетки дольше сохраняют молодость.

Помимо этого, аромат хвои воздействует на обонятельные центры в головном мозге. Благодаря этому улучшается работа НС, восстанавливается режим сна и отдыха, повышаются работоспособность и настроение, организм более эффективно сопротивляется стрессам.

Какую хвою для ванн можно использовать

Для косметических процедур подходит хвоя можжевельника, кедра, пихты, ели, сосны и иных хвойных растений. Самой полезной считается сосновая хвоя, но и другие разновидности сырья возможно применять для ванн.

Хвою возможно собрать в лесу самостоятельно. Делать это лучше всего зимой: в это время года содержание полезных веществ в хвое возрастает почти в 2 раза. Сырье необходимо собирать в чистых районах: подальше от дорог, предприятий и больших городов.

Хвою можно срезать двумя способами: сами зрелые иголки или бледно-зеленоватые молодые верхушки веточек. Желательней всего использовать свежесрезанную хвою, но при необходимости сырье можно высушить или заморозить. Кстати, при отрицательной температуре сохраняются практически все целебные свойства растения.

Как приготовить хвойную ванну

Для принятия ванны свежую, высушенную или замороженную хвою заливают кипятком и настаивают полчаса. Произведенный настой выливают в ванну.

Для косметических процедур можно применять не только хвойные иголки, но также шишки и нетолстые веточки. В этом случае сырье кипятят 30 минут, а далее настаивают в закрытой емкости 12 часов.

Если у вас нет возможности заготовить сырье самостоятельно, возможно приобрести хвойный экстракт. В аптеках и косметических магазинах можно найти его в брикетах, таблетках или в жидком виде. По своим свойствам он практически не отличается от обычной хвои.

При этом экстракт очень концентрирован, поэтому нужно соблюдать рекомендации по использованию, указанные на упаковке. В противном случае можно получить химический ожог или аллергическую реакцию.

По материалам stiralkovich.ru.