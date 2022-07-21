Хоккейный клуб «Бобруйск» приглашает на семейный час

24 июля 12:30 Стоимость билета: 5.40 руб. Прокат коньков: 3.85 руб. Продолжительность сеанса: 1 час. Обращаем внимание, что дети до 14 лет должны находиться на ледовой площадке только в сопровождении взрослых.