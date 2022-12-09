Хоккейные коробки, открытые катки, лыжные трассы. Рассказываем, где можно активно провести время на выходных

Активно и с пользой провести время на выходных могут бобруйчане и гости города на открытом воздухе. В городе уже залиты хоккейные коробки, открытые ледовые площадки и организованы лыжные трассы. Для тех, у кого нет своего спортинвентаря, работают пункты проката.

Корреспондент Bobrlife пообщался с Юлией Кузнецовой, исполняющим обязанности председателя ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб», и узнал, где уже можно провести время с пользой для здоровья.

Информация! По состоянию на 9 декабря в Бобруйске уже организованы и работают 11 хоккейных коробок, 8 открытых ледовых площадок, 3 лыжные трассы, и как минимум, 2 пункта проката зимнего инвентаря.

Хоккейные коробки

№ Адрес расположения 1 улица Социалистическая, 160 2 переулок Песчаный, 24 3 улица Карла Маркса, 265 4 улица Минская, 83а 5 улица Ульяновская, 51 6 улица Ульяновская, 27 7 бульвар Приберезинский, 29 8 бульвар Приберезинский, 28 9 улица Гоголя, 194 10 бульвар Приберезинский, 59 11 улица Орджоникидзе, 12

Открытые ледовые площадки

№ Адрес расположения 1 улица Октябрьская, 117 2 улица Урицкого, 76а 3 улица Интернациональная, 51 4 улица Пушкина, 245 5 улица 1-я Луговая, 2 6 улица Комсомольская, 21 7 площадь Ленина 8 Молодежный парк

Лыжные трассы

№ Адрес расположения 1 Территория, прилегающая к ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск» 2 на территории ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска» 3 в районе пляжа ДУП «Санаторий имени В.И. Ленина» и городского пляжа

Пункты проката зимнего инвентаря

№ Адрес расположения 1 бульвар Приберезинский, 33 (лыжи, коньки) 2 улица Карбышева, 11 (лыжи)

Выход на лед, а также катание на вышеуказанных локациях доступно для всех желающих (бесплатно).

Виктор ЧАБАН, фото ТК «Бобруйск 360».