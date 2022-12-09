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Хоккейные коробки, открытые катки, лыжные трассы. Рассказываем, где можно активно провести время на выходных

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Хоккейные коробки, открытые катки, лыжные трассы. Рассказываем, где можно активно провести время на выходных

Активно и с пользой провести время на выходных могут бобруйчане и гости города на открытом воздухе. В городе уже залиты хоккейные коробки, открытые ледовые площадки и организованы лыжные трассы. Для тех, у кого нет своего спортинвентаря, работают пункты проката.

Корреспондент Bobrlife пообщался с Юлией Кузнецовой, исполняющим обязанности председателя ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб», и узнал, где уже можно провести время с пользой для здоровья.

Информация! По состоянию на 9 декабря в Бобруйске уже организованы и работают 11 хоккейных коробок, 8 открытых ледовых площадок, 3 лыжные трассы, и как минимум, 2 пункта проката зимнего инвентаря.

Хоккейные коробки

Адрес расположения
1улица Социалистическая, 160
2переулок Песчаный, 24
3улица Карла Маркса, 265
4улица Минская, 83а
5улица Ульяновская, 51
6улица Ульяновская, 27
7бульвар Приберезинский, 29
8бульвар Приберезинский, 28
9улица Гоголя, 194
10бульвар Приберезинский, 59
11улица Орджоникидзе, 12

Открытые ледовые площадки

Адрес расположения
1улица Октябрьская, 117
2улица Урицкого, 76а
3улица Интернациональная, 51
4улица Пушкина, 245
5улица 1-я Луговая, 2
6улица Комсомольская, 21
7площадь Ленина
8Молодежный парк

Лыжные трассы

Адрес расположения
1Территория, прилегающая к ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
2на территории ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска»
3в районе пляжа ДУП «Санаторий имени В.И. Ленина» и городского пляжа

Пункты проката зимнего инвентаря

Адрес расположения
1бульвар Приберезинский, 33 (лыжи, коньки)
2улица Карбышева, 11 (лыжи)

 

Выход на лед, а также катание на вышеуказанных локациях доступно для всех желающих (бесплатно).

Виктор ЧАБАН, фото ТК «Бобруйск 360».

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