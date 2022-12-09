Хоккейные коробки, открытые катки, лыжные трассы. Рассказываем, где можно активно провести время на выходных

Активно и с пользой провести время на выходных могут бобруйчане и гости города на открытом воздухе. В городе уже залиты хоккейные коробки, открытые ледовые площадки и организованы лыжные трассы. Для тех, у кого нет своего спортинвентаря, работают пункты проката.
Корреспондент Bobrlife пообщался с Юлией Кузнецовой, исполняющим обязанности председателя ГУ «Бобруйский городской физкультурно-спортивный клуб», и узнал, где уже можно провести время с пользой для здоровья.
Хоккейные коробки
|№
|Адрес расположения
|1
|улица Социалистическая, 160
|2
|переулок Песчаный, 24
|3
|улица Карла Маркса, 265
|4
|улица Минская, 83а
|5
|улица Ульяновская, 51
|6
|улица Ульяновская, 27
|7
|бульвар Приберезинский, 29
|8
|бульвар Приберезинский, 28
|9
|улица Гоголя, 194
|10
|бульвар Приберезинский, 59
|11
|улица Орджоникидзе, 12
Открытые ледовые площадки
|№
|Адрес расположения
|1
|улица Октябрьская, 117
|2
|улица Урицкого, 76а
|3
|улица Интернациональная, 51
|4
|улица Пушкина, 245
|5
|улица 1-я Луговая, 2
|6
|улица Комсомольская, 21
|7
|площадь Ленина
|8
|Молодежный парк
Лыжные трассы
|№
|Адрес расположения
|1
|Территория, прилегающая к ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
|2
|на территории ГУК «Парк культуры и отдыха г. Бобруйска»
|3
|в районе пляжа ДУП «Санаторий имени В.И. Ленина» и городского пляжа
Пункты проката зимнего инвентаря
|№
|Адрес расположения
|1
|бульвар Приберезинский, 33 (лыжи, коньки)
|2
|улица Карбышева, 11 (лыжи)
Выход на лед, а также катание на вышеуказанных локациях доступно для всех желающих (бесплатно).
Виктор ЧАБАН, фото ТК «Бобруйск 360».