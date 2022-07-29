Хлеб на ладонях женщины. Акция БСЖ прошла в Кировском районе

28 июля в филиале ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" СПК "Бересневский" в Кировском районе прошла республиканская акция Белорусского союза женщин "Хлеб на ладонях женщины". Представители администрации и первичной организации БСЖ ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" поздравляли женщин, которые в период уборочной кампании помимо своей основной работы отправились помогать на уборке урожая этого года.

Одной из таких женщин стала Анастасия Пинчук. Женщина - инженер по охране труда и в период уборочной совмещает свою работу с помощью хозяйству. "Сейчас я принимаю зерно нового урожая, взвешиваем его, проверяем влажность, оформляем документы. Работа очень ответственная - здесь нельзя допускать ошибок. Урожай - это наше богатство, тут ни одно зернышко нельзя потерять. Потому к работе подхожу очень серьезно, - рассказала она. - Официально на уборочной работаю первый раз, но до этого каждый год старалась чем-то помогать. В хозяйстве я работаю 7 лет и всегда интересно пробовать что-то новое".

Анастасия Пинчук поделилась, что работа на уборочной для нее не совсем в новинку. "Моя мама больше 20 лет работает в этом хозяйстве, потому маленькая я всегда приходила с ней на работу, следила за всем и даже на комбайне каталась. Потому я прекрасно понимала, какая ответственность лежит на аграриях. Урожай - общее дело, где важен вклад каждого человека. Потому что от этого будет зависеть, каким будет год, - подчеркнула она. - Мы видим наш урожай, и могу с уверенностью сказать, что год у нас будет богатый. Урожай идет хороший, а наш рапс в Бобруйске похвалили".

Женщина рассказала, что сегодняшняя акция и поздравления стали для нее приятной неожиданностью. "Я не думала, что будет столько внимания. Конечно, очень приятно, что наш труд, наш маленький вклад в общее дело тоже видят и отмечают. Это дает заряд хорошего настроения и мотивацию работать еще лучше", - отметила она.

Анастасии Пинчук в торжественной обстановке вручили диплом и памятные подарки от БСЖ.

Как рассказала председатель первичной организации Белорусского союза женщин "УКХ "Бобруйскагромаш" Марина Воропай, СПК "Бересневский" - подшефное хозяйство "Бобруйскагромаш". "Каждый год мы отмечаем женщин, которые приходят на помощь во время жатвы. Это возможность наших активисток внести свой вклад в продовольственную безопасность нашей страны", - отметила она.

В состав первичной организации БСЖ ОАО "УКХ "Бобруйскагромаш" входит почти 300 женщин.