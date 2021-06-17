Группа бобруйчан наносила рекламу наркомаркета на здания в Бресте

В Бресте сотрудники милиции задержали группу жителей Бобруйска, которые наносили на здания рекламу интернет-магазина, торгующего наркотиками, сообщили в УВД облисполкома.

Надписи с адресом такого магазина стали появляться в публичных местах на фасадах зданий и сооружений. По просьбе сотрудников милиции работники коммунальных служб оперативно устраняли эти надписи.

Вскоре злоумышленников удалось задержать. Как оказалось, порчей фасадов и рекламой интернет-магазина занимались ранее судимые за кражи и незаконный оборот наркотиков жители Бобруйска. Двое парней и девушка в возрасте от 18 до 20 лет снимали жилье в областном центре. Они сами изготавливали трафареты и по утрам штамповали рекламу наркомагазина на фасадах домов. Молодые люди нанесли порядка 150 граффити.

В отношении правонарушителей начат административный процесс за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, им предстоит возместить ущерб, причиненный городу. Также решается вопрос об их привлечении к уголовной ответственности в качестве пособников в сбыте психотропов.