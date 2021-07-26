Грозы и жара до +33°С ожидаются в Беларуси 27 июля

Грозы и жара до 33 градусов ожидаются в Беларуси 27 июля, объявлен желтый уровень опасности, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник прогнозируется переменная облачность. Ночью по западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами будут сильные ливни, днем в отдельных районах град. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, в дневные часы в отдельных районах шквалистое усиление до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 15-21 градус. Днем воздух прогреется до 27-33 градусов тепла.