Гроза не приходит по расписанию, поэтому необходимо быть готовым заранее

МЧС напоминает:

Находясь в квартире или в доме в сельской местности: закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливайте печь, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из печной трубы, имеют низкое сопротивление, не разговаривайте по телефону.

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окнами, выключите телевизор, компьютер и другие электробытовые приборы, находящиеся в доме.

Если гроза застала Вас в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. Не прячьтесь вблизи высоких деревьев, особенно под соснами, дубами, тополями.

Если Вы находились на пляже, выйдите из воды, отойдите от берега и спуститесь с возвышенного места в низину.

Находясь в поле, при отсутствии укрытия не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все свое тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Если гроза застала Вас в автомобиле, не покидайте его, при этом закройте окна и опустите антенну радиоприемника. А если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 м от вашего транспорта.