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Громкие премьеры на экранах кинотеатров

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Громкие премьеры на экранах кинотеатров

Кинотеатр «Товарищ»

«ФОРСАЖ 9» 2D – экшн, США 12+.
С 20 по 26 мая. Сеансы: 13.50, 18.30, 20.50.

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 2D – комедия, семейный, США 6+.
С 20 по 26 мая. Сеансы: 15.00, 17.00.

«ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ СМЕРТИ» 2D – триллер,  США, 18+.
С 20 по 26 мая. Сеансы: 16.30, 18.50.

«ПИЛА. СПИРАЛЬ» 2D - ужасы, США 18+.
С 20 по 26 мая. Сеансы: 21.10.

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 2D –анимация, семейный, США 6+.
С 20 по 26 мая. Сеансы: 12.00, 13.00.

Кинотеатр «Мир»

«100 % ВОЛК» DVD-анимация, Австралия. Бельгия 6+.
С 20 по 26 мая. Сеансы: 13.00, 15.00.

«НА СКОРОСТИ» DVD-мелодрама, Россия 12+.
С 20 по 26 мая. Сеансы: 17.00, 19.00.

«МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ» DVD-ужасы, США, Великобритания.
С 20 по 26 мая. Сеансы: 21.00.

В репертуаре возможны изменения.  

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