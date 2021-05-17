Громкие премьеры на экранах кинотеатров

Кинотеатр «Товарищ»

«ФОРСАЖ 9» 2D – экшн, США 12+.

С 20 по 26 мая. Сеансы: 13.50, 18.30, 20.50.

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 2D – комедия, семейный, США 6+.

С 20 по 26 мая. Сеансы: 15.00, 17.00.

«ТЕ, КТО ЖЕЛАЕТ СМЕРТИ» 2D – триллер, США, 18+.

С 20 по 26 мая. Сеансы: 16.30, 18.50.

«ПИЛА. СПИРАЛЬ» 2D - ужасы, США 18+.

С 20 по 26 мая. Сеансы: 21.10.

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 2D –анимация, семейный, США 6+.

С 20 по 26 мая. Сеансы: 12.00, 13.00.

Кинотеатр «Мир»

«100 % ВОЛК» DVD-анимация, Австралия. Бельгия 6+.

С 20 по 26 мая. Сеансы: 13.00, 15.00.

«НА СКОРОСТИ» DVD-мелодрама, Россия 12+.

С 20 по 26 мая. Сеансы: 17.00, 19.00.

«МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ» DVD-ужасы, США, Великобритания.

С 20 по 26 мая. Сеансы: 21.00.

В репертуаре возможны изменения.