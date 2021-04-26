Громкие премьеры на экранах кинотеатра “Товарищ”
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Кинотеатр «Товарищ»
«ДЕВЯТАЕВ» 2D – военная драма, Россия 6+.
С 29 апреля по 5 мая. Сеансы: 16.50, 19.00.
«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 2D – триллер, экшн, США 16+.
С 29 апреля по 5 мая. Сеансы: 14.50, 19.00.
«ЧЕРНОБЫЛЬ» 2D – драма, Россия 12+.
С 29 апреля по 5 мая. Сеансы: 14.25.
«ПОКОЛЕНИЕ ВОЯДЖЕР» 2D - триллер, фантастика 16+.
С 29 апреля по 5 мая. Сеансы: 21.10.
«АКАДЕМИЯ МАГИИ» 2D – анимация, семейный, США 6+.
С 29 апреля по 5 мая. Сеансы: 13.00.
«НЕЧЕСТИВЫЕ» 2D – ужасы, США 16+.
С 29 апреля по 5 мая. Сеансы: 17.00.
«УПС! ПРИПЛЫЛИ» 2D – анимация, Ирландия 6+.
С 29 апреля по 5 мая. Сеансы: 12.45.
«ПРОКЛЯТИЕ. ПРИЗРАКИ ДОМА БОРЛИ» 2D – анимация, семейный, Россия 6+.
С 29 апреля по 5 мая. Сеансы: 21.15.
В репертуаре возможны изменения.
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