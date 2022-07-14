Граждане Беларуси с 14 июля могут въезжать в Россию авиатранспортом без ПЦР-теста. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного сегодня на российском официальном интернет-портале правовой информации, сообщает БЕЛТА.

Документом внесены изменения в прежнее постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019". Согласно этим изменениям теперь требование о наличии при себе медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации, не распространяется на граждан Республики Беларусь.

В постановлении также говорится, что оно вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Как сообщалось БЕЛТА, 4 июля оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации опубликовал информацию о том, что принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. При этом указывалось, что соответствующие изменения должны быть внесены в постановление главного государственного санитарного врача РФ.

"Оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Республики Беларусь по прибытии авиатранспортом в Россию. Соответствующие изменения будут внесены в постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 года №7. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются", - говорилось в сообщении оперативного штаба.