Гран-при «Анимаевки» завоевала белорусский режиссер Ирина Тарасова с фильмом о холокосте

Гран-при юбилейного XХV Международного фестиваля "Анимаевка" завоевала режиссер Национальной киностудии "Беларусьфильм" Ирина Тарасова, которая представила на конкурс работу о холокосте "263 ночи". Она также победила в номинации "Лучший белорусский анимационный фильм", передает корреспондент БЕЛТА.

Торжественная церемония награждения лауреатов фестиваля прошла сегодня в могилевском кинотеатре "Родина". Директор Могилевского предприятия "Киновидеопрокат" Сергей Бажков от имени Министерства культуры и Могилевского облисполкома выразил благодарность всем зрителям, ценителям искусства и участникам фестиваля, а также наградил победителей. "Анимаевка" - это праздник детства, счастья и мечты. Благодаря совместным усилиям наш фестиваль три дня прошагал по Могилевской области. Надеюсь, что он получился и мы встретимся на следующем 26-м фестивале", - подчеркнул он.

Призом "Большой хрустальный карандаш" и дипломом победителя награждены 12 конкурсных работ из Беларуси, России, Франции, Израиля, Швейцарии, Бельгии, Польши. В их число вошел фильм "Ванлав" российского режиссера Вари Яковлевой (номинация "Лучший анимационный фильм для взрослых"), работа "У горы, на горе, с горы" российского режиссера Анны Кадыковой ("Лучший экспериментальный анимационный фильм"), "Записная книжка Дарвина" режиссера Жоржа Швизгебеля из Швейцарии ("Лучший сценарий анимационного фильма") и другие.

Лучшим дебютом стала работа "Путешествие с моим отцом" представителя студии SU Art Productions Мора Исраэля (Израиль, Франция). Награду в номинации "Лучший гражданско-патриотический анимационный фильм" присудили фильму "Невозможные фигуры и другие истории" режиссера Марты Пайек (Польша, Канада). Дипломом "Мастеру анимации" и призом "Большой хрустальный карандаш" за значительный вклад в развитие анимации награждена Елена Турова - сценарист, драматург, поэтесса, режиссер анимационного и игрового кино высшей категории, художественный руководитель студии молодежного кино "Беларусьфильма", лауреат национальных и международных кинофестивалей.

В конкурсе детского анимационного творчества дипломы фестиваля и призы "Малый хрустальный карандаш" присуждены в 9 номинациях. Так, диплом "Самый юный создатель анимационного фильма" достался представителям детской анимационной студии Diggie Сlub из Могилева - тандему Даниила Дьячкова и Платона Намдакова. Самым добрым анимационным фильмом стала работа "Цветная сказочная история" группы авторов из гомельской студии "Анимационная студия 17", лучшее звуковое решение представлено в фильме "Сила единства" автора Дия М из Индии.

На закрытии "Анимаевки" также огласили список победителей конкурса детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Лучших отметили в нескольких возрастных категориях: 5-7, 8-11, 12-15 и 16-17 лет.

На международный фестиваль "Анимаевка-2022", который прошел с 26 по 28 октября в Могилеве, было заявлено 174 работы из 44 стран, в том числе 4 фильма от Национальной киностудии "Беларусьфильм". Международная экспертная комиссия отобрала для участия в конкурсной программе 80 фильмов: 48 работ на конкурс анимационных фильмов и 32 - на конкурс детского анимационного творчества. На конкурс детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества "Анимаевки" участники прислали 105 работ.

Идея проведения международного фестиваля принадлежит режиссеру-аниматору киностудии "Беларусьфильм" Игорю Волчеку. Пилотный проект прошел в мае 1998 года в Минске. В сентябре этого же года по инициативе генерального директора "Могилевоблкиновидеопроката" Андрея Бычкова фестиваль переехал в Могилев и стал ежегодным. Традиционно в программу форума входят показы конкурсных и фестивальных работ, выставки, творческие встречи, мастер-классы именитых мультипликаторов. Организаторами "Анимаевки" выступили Министерство культуры и Могилевский областной исполнительный комитет.