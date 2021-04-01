График отключения горячей воды в период ремонтной кампании 2021 года

28 апреля в связи с проведением гидродинамических испытаний в системе теплоснабжения БТЭЦ-2 будет отключена подача тепловой энергии в микрорайонах № 1-4, «Западный», «Киселевичи», 5, 5-б, 6, 7, МЖК, «Северный», «Авиагородок», проходящих по улицам Генерала Батова, Сикорского, Энергетиков, Шинная, пр-ту Строителей, б-ру Приберезинскому, Гагарина, Лынькова, Ульяновская, Орджоникидзе, Шевченко, ул. Крылова, 50 лет ВЛКСМ, Западная, Рокоссовского, Гоголя, Наумова, Горелика, Октябрьская (от ул. Минская до ул. Бахарова), К. Либкнехта, ул. Чонгарская (от ул. Интернациональная до ул. Дзержинского), К. Маркса, Первомайская, Пушкина (от ул. Интернациональная до ул. Свердлова), Свердлова (от ул. Пушкина до ул. Чонгарской), Парковая, Ванцетти, Димитрова, Ковзана, Минская (от ул. Шинная до ул. Октябрьская), Интернациональная, Станционная.

с 19 по 23 апреля, с 17 по 19, 31 мая, с 4 по 6 августа будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС от коллекторной БТЭЦ-2 до БТЭЦ-1, проходящей по промышленной зоне параллельно ул. Энергетиков, ул. Ленина.

с 19 по 23 апреля, 31 мая, с 2 по 6, 12 августа будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС от коллекторной БТЭЦ-1 до ТК-0238, проходящих по проспекту от ул. Володарского до ул. Минская, ул. Минская от проспекта Георгиевского до ул. Орджоникидзе.

С 3 по 8 мая, с 24 по 28 мая, с 24 по 25 августа будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрассы БТС, проходящей по улице 50 лет ВЛКСМ (от ул. Ульяновская до ул. Западная).

С 17 по 22 мая, с 26 по 31 мая будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС в микрорайонах 5, 5-б, 6, 7, МЖК, «Северный», проходящих по улицам Генерала Батова, Сикорского, Энергетиков, Шинная, пр-ту Строителей, б-ру Приберезинскому и прилегающим к ним улицам.

24-25 мая, 24-25 августа будут опрессованы повышенным давлением теплотрассы БТС, проходящие по улицам Шинная (от ул. Энергетиков до ул. Минская), Гагарина, Лынькова, Ульяновская, Орджоникидзе, Шевченко, 50 лет ВЛКСМ, Западная, Рокоссовского, Гоголя (от ул. Гагарина до ул. Орджоникидзе), Наумова, Горелика и прилегающим к ним улицам. Потребителям, подключенным к этим теплотрассам горячая вода поступать не будет.

с 26 мая по 3 июня будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС в микрорайонах № 1-4, «Западный», «Киселевичи», проходящих по улицам Шинная (от ул. Энергетиков до ул. Минская), Лынькова, Гагарина, Ульяновская (от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ), 50 лет ВЛКСМ, Рокоссовского (от ул. Гагарина до ул. 50 лет ВЛКСМ), Западная, Гоголя (от ул. Гагарина до ул. Комарова), Наумова, Горелика и прилегающим к ним улиц.

С 14 по 2 3 июня будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрассы БТС, проходящей по улицам Красноармейская (от ул. Октябрьская до ул. Чонгарская), Пушкина (от ул. Ленина до ул. Минская), Советская (от ул. Минская до ул. Войкова), Карбышева, Оппермана, Войкова, Гоголя (от ул. Октябрьская до ул. Массонова) и прилегающих к ним улиц. Так же, возможны перебои горячего водоснабжения 5-6, 14 июля, 2-3, 12 августа.

С 5 по 14 июля будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС, проходящих по улицам Володарского, Октябрьская (от ул. Ленина до ул. Красноармейская), пр-ту Георгиевскому и прилегающих к ним улиц. Так же, возможны перебои горячего водоснабжения 2-3, 12 августа 2021 г.

С 19 по 28 июля будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС, проходящих по улицам Октябрьская (от ул. Интернациональная до ул. Бахарова), К. Либкнехта, Чонгарская (от ул. Интернациональная до ул. Дзержинского), К. Маркса, Первомайская, Пушкина (от ул. Интернациональная до ул. Свердлова), Свердлова (от ул. Пушкина до ул. Чонгарской) Парковая, Ванцетти, Димитрова, Ковзана. Так же, возможны перебои горячего водоснабжения 2-3, 12 августа 2021 г.

С 2 по 13 августа будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС, проходящих по улицам Минская (от ул. Крылова до ул. Октябрьская), Октябрьская (от ул. Красноармейская до ул. Интернациональная), Интернациональная, Станционная, Гоголя (от ул. Крылова до ул. Орджоникидзе), Орджоникидзе (от ул. Гоголя до ул. Западная).

С 16 по 26 августа будет отключена подача тепловой энергии в связи с проведением планового ремонта теплотрасс БТС в микрорайонах № 1-4, проходящих по ул. Ульяновская (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Орджоникидзе), ул. Орджоникидзе (от ул. Минская до ул. Гоголя), ул. Шевченко и прилегающим к ним улиц.

Возможны изменения в сроках подачи тепловой энергии потребителям при необходимости устранения повреждений на теплотрассах, выявленных в результате гидравлических испытаний.

В случае обнаружения промоин в грунте, разрывов теплотрасс просим сообщить по телефонам 78-82-43, 78-83-52, 78-83-59, 8-033-319-17-52,8-044-515-79-00.