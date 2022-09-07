Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

ГПК: за сутки в Беларусь прибыли более 150 граждан Украины

3 0

ГПК: за сутки в Беларусь прибыли более 150 граждан Украины

Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь транзитом через страны ЕС. Так, за минувшие сутки в нашу страну проследовали 155 украинцев. Подробная статистика приводится в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Больше всего украинских граждан – 122 человека – прибыли в Беларусь транзитом через Польшу. Кроме того, 30 украинцев проделали путь через Литву, еще трое въехали со стороны Латвии. Непосредственно с украинской территории прибывших не было.

Прибывающим в нашу страну гражданам Украины оказывают всю необходимую помощь.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »