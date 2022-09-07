ГПК: за сутки в Беларусь прибыли более 150 граждан Украины

Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь транзитом через страны ЕС. Так, за минувшие сутки в нашу страну проследовали 155 украинцев. Подробная статистика приводится в Telegram-канале Госпогранкомитета.

Больше всего украинских граждан – 122 человека – прибыли в Беларусь транзитом через Польшу. Кроме того, 30 украинцев проделали путь через Литву, еще трое въехали со стороны Латвии. Непосредственно с украинской территории прибывших не было.

Прибывающим в нашу страну гражданам Украины оказывают всю необходимую помощь.