ГПК: за сутки в Беларусь прибыли более 150 граждан Украины
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Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь транзитом через страны ЕС. Так, за минувшие сутки в нашу страну проследовали 155 украинцев. Подробная статистика приводится в Telegram-канале Госпогранкомитета.
Больше всего украинских граждан – 122 человека – прибыли в Беларусь транзитом через Польшу. Кроме того, 30 украинцев проделали путь через Литву, еще трое въехали со стороны Латвии. Непосредственно с украинской территории прибывших не было.
Прибывающим в нашу страну гражданам Украины оказывают всю необходимую помощь.
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