ГПК: с 24 февраля в Беларусь прибыли почти 27 тыс. граждан Украины

С 24 февраля в Беларусь прибыли почти 27 тыс. граждан Украины. Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"С 6.00 24 февраля по 6.00 14 мая в нашу страну с украинской территории прибыли 26 933 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу - 15 790, транзитом через Польшу - 9818, через Литву - 1139, через Латвию - 186", - рассказали в ГПК.

За прошедшие сутки в Беларусь с украинской территории прибыли 119 граждан Украины, из них через украинско-белорусскую границу - 1, транзитом через Польшу - 85, через Литву - 24, Латвию - 9.

"Информируем, что иностранцам, прибывающим в Беларусь в связи с социально-политической обстановкой в Украине, в том числе транзитом через территорию иных стран, для въезда не нужен ПЦР-тест (сертификат)", - отметили в ведомстве.

Пункты пропуска Беларуси работают в штатном режиме.