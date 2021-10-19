Готовь сани летом: жители Могилевской области активно ведут заготовку дров

Сельскому жителю некогда скучать: один цикл земледельческих работ сменяется другим - то посевная, то уборочная. Казалось, осень - самое время передохнуть. Однако и тут придется потрудиться, чтобы провести зиму в тепле и уюте. Сегодня самый актуальный вопрос для частного сектора - заготовка дров. Поскольку лето было жарким и повсеместно действовал запрет на посещение лесов, не все желающие смогли запастись ими впрок. И теперь лесхозы вынуждены работать в усиленном режиме, чтобы выполнить все заявки от населения и максимально сократить сроки ожидания поставки дров. Корреспонденты БЕЛТА отправились в Могилевский лесхоз, чтобы узнать, как быстро можно получить дрова и сколько это стоит.

"Самый пик заказов приходится на отопительный период - примерно с середины сентября и до конца октября, - рассказывает главный инженер ГЛХУ "Могилевский лесхоз" Алексей Молчанов. - Такая ситуация у нас складывается ежегодно: летом люди занимаются дачами и огородами, а осенью вспоминают о заготовке дров. Отказать им мы не имеем права, поэтому стараемся решить вопрос быстро и оперативно. По крайней мере, за все время работы у нас не было ни одного обращения, чтобы человеку было отказано в продаже дров либо он ждал их длительный срок. Желающие могут заказать машину дров либо забрать их сами - трактором, гужевой повозкой, мотоблоком. Для этого необходимо прийти в лесничество и написать заявление".

Лесхоз также имеет договорные обязательства по обеспечению древесиной топливоснабжающих организаций: предприятий ЖКХ, а также районных и городских структурных подразделений Могилевского коммунального УПП "Облтопливо". Зона обслуживания достаточно обширная - областной центр, Могилевский и Шкловский районы. Работает лесхоз и с частниками: на предприятии есть перечень проверенных заготовителей, которые продают населению уже переработанные дрова - раскряжевывают, режут и колют. Нагрузка большая, поэтому чтобы закрыть потребность в лесном топливе, необходимо задействовать все ресурсы - и людские, и технические.

"Дровяной древесины за 9 месяцев этого года наш лесхоз заготовил свыше 60,2 тыс. куб.м, из которых более 16,3 тыс. куб.м уже реализовано населению, - уточнил Алексей Молчанов. - В планах до конца года заготовить порядка 20 тыс. куб.м и реализовать физическим лицам еще около 5,5 тыс. куб.м. Для сравнения, за весь 2020 год заготовлено более 68,3 тыс. куб.м, реализовано населению - свыше 15 тыс. куб.м".

Лесхоз дрова не колет и не рубит, а продает кругляком длиной 2-4 м. Их можно забрать на лесосеке - так называемом верхнем складе либо вывезти с промежуточного склада - на выезде из леса, где древесина уже отсортирована, сложена и готова к отгрузке. Рост цен для населения и организаций ЖКХ за год составил не более 5%. В зависимости от породы древесины и длины на верхнем складе цена за 1 куб.м варьируется от Br8,2 до Br10 руб. На франко-промскладе в цену заложат еще и транспортные расходы: дрова обойдутся от Br15,65 до Br18,4. Самыми дорогими породами считаются береза, клен, вяз и бук. А дешевыми - ель, осина, липа, ива.

Плюс ко всему, если человеку необходима услуга по доставке дров, ее стоимость составит Br2,7 за 1 куб.м, погрузочно-разгрузочные работы еще приплюсуют Br2,68 за 1 куб.м. "Выделяем древесину на дрова из расчета 7 куб.м на 1 трубу, причем нет никакой разницы между населенным пунктом и дачным кооперативом, - подчеркнул главный инженер. - Так, если на территории домовладения есть баня, дом, а в доме еще и камин, то в лесхозе выпишут 21 куб.м. Алгоритм такой: выписал дрова, оплатил чек, забрал товарно-транспортную накладную и документ ТД-лес, наличие которого стало обязательным условием при транспортировке древесины, - и можно везти домой".

Сегодня как для физических, так и для юридических лиц вся древесина должна фиксироваться в государственной автоматизированной информационной системе учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС). Так, вместе с документом ТД-лес и чеком прибивают бирку отгружаемой партии товара со штрих-кодом. При проверке транспортного средства по ней можно отследить всю необходимую информацию, в том числе откуда эта продукция, сколько весит, в какое время отпускалась и по какому маршруту транспортируется. Конечно же, из-за нюансов оформления процесс отгрузки дров стал не таким быстрым, как раньше, но зато дополнительный учет стал действенным способом борьбы с кражей леса.

"Наплыв людей в преддверии отопительного сезона есть, - говорит лесничий Заходского лесничества Вадим Ивчин. - Однако это те, кто подал заявку на самозаготовку дров. Мы идем им навстречу и делаем отвод на корню - предоставляем участки леса, где много поваленных деревьев и сухостоя. Цена за 1 куб.м в таком случае составит всего 8-10 копеек. Тем не менее, мы не можем пустить одновременно на одну делянку несколько заготовщиков - это противоречит элементарным правилам безопасности при валке леса. Люди хотят дрова дешевле - и создают очереди, когда еще месяц назад было совсем тихо. Отсюда вывод: сани нужно готовить не зимой, а летом".

С таким выводом согласна и жительница деревни Евдокимовичи Шкловского района Валентина Посконная, которая раньше заготовку дров никогда не откладывала на холодное время - успевали запастись к отопительному сезону заранее. Вместе с мужем женщина живет в недавно построенном домике. Газ на их улицу пока еще не провели, поэтому приходится запасаться дровами и брикетами. Однако в этом году свою роль сыграли погодные условия - стояла жара, а в лесах действовал запрет на заготовку древесины. Возможность самим заготовить дрова появилась только осенью.

"Мы все время заготавливали дрова сами, и впервые заказали с доставкой, - рассказала Валентина Посконная. - Обратились в лесхоз - и долго ждать не пришлось: в понедельник заказала, а в четверг уже привезли. Скажу как экономист, что это не только удобно, но и выгодно. Для того чтобы заготовить те же 8 кубов в лесу, нужно потратить целый день. Хлопотно и по организации процесса - собрать людей, найти необходимый инструмент и транспорт, договориться с лесником по времени… А здесь все включено. Да и деньги вполне приемлемые - не больше, чем мы бы потратили на самозаготовке, учитывая дополнительные расходы".

Юлия ЕВМЕНЬКОВА

фото Олега ФОЙНИЦКОГО