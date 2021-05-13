Государственными пособиями обеспечен почти каждый четвертый ребенок в Беларуси

Государственными пособиями обеспечены более 450 тыс. детей, а это практически каждый четвертый ребенок в Беларуси. Об этом сегодня журналистам рассказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Людмила Кананович во время пресс-конференции в Доме прессы, приуроченной к Международному дню семьи (15 мая).

"Обеспечение нормальных условий жизни и развития граждан, улучшение их благосостояния - для социально ориентированной Беларуси это всегда было первостепенными задачами, таковыми они остаются и сейчас. Ежегодно в стране стараются улучшать уровень жизни различных категорий населения, среди которых пожилые люди, лица с ограниченными возможностями, а также многодетные матери, семьи с детьми. Все понимают, что растить ребенка - довольно сложное занятие не только физически, но и финансово, поэтому в стране поддерживают эти группы населения с помощью системы государственных пособий. Сейчас такой формой помощи обеспечены более 450 тыс. детей, а это практически каждый четвертый ребенок в Беларуси. Сюда входит единовременная выплата при рождении ребенка, пособие по уходу за ребенком до трех лет и старше этого возраста для отдельных категорий семей и другие формы материальной помощи", - сказала Людмила Кананович.

Одной из наиболее примечательных программ государственной поддержки семей является "Семейный капитал". В Беларуси эта программа реализуется с 2015 года. Благодаря ей за последние пять лет количество детей, рожденных в семьях третьими и последующими, возросло на 40%.

Как отметила председатель Постоянной комиссии, действие программы материнского (семейного) капитала в 2020 году было продлено на пять лет. "Тогда появились и нововведения: сейчас выплаты начисляются в белорусских рублях, а также есть возможность использовать семейный капитал досрочно для улучшения жилищных условий, на обучение в государственных вузах и ссузах, оплату медицинских услуг, в том числе стоматологических. К слову, из общего количества заявителей на досрочное распоряжение семейным капиталом 90% желают использовать его на улучшение жилищных условий", - подчеркнула Людмила Кананович.

Семьям с детьми продолжат уделять внимание и в дальнейшем. В частности, через реализацию одного из стратегических направлений Программы социально-экономического развития Беларуси до 2025 года - проекта "Счастливая семья". Его задача - стимулировать рождаемость и укреплять институт традиционной семьи, развивать доступность услуг по уходу за детьми и системы социального обслуживания семей, обеспечивать равенство обоих родителей в воспитании детей.