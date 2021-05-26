Государственный флаг страны – это коллективный символ нации – Марзалюк

Государственный флаг страны - это коллективный символ нации, заявил сегодня председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк на заседании Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

"Государственный флаг страны - это коллективный символ нации. В нашем случае - символ всебелорусского консенсуса, принятый на референдуме 1995 года. Для особенно продвинутых напомню итоги референдума и итоги социологического опроса 2018 года. Независимого социологического опроса. В 2018 году за бело-красно-белый флаг было 13,2%, а за национальный государственный белорусский флаг - 69,4%. Я уже не буду ссылаться на социологические исследования прошлого и этого года, которые свидетельствуют, что 2/3 граждан страны поддерживают ту символику, которая находится в этом зале", - сказал Игорь Марзалюк.

Парламентарий акцентировал внимание, что Латвия - это страна, где практически официально одобряют и чтят убийц белорусов - легионеров СС. "Называют их героями, борцами за независимую Латвию. Полицаев, которые вырезали весь север Беларуси, всю Витебщину. Мы до сегодняшнего дня не возобновили свой демографический потенциал. Они мечтали про великую Латвию до Полоцка. Только два народа имели белорусов-рабов - немцы и латвийцы. Они не стеснялись писать об этом в своих газетах, публиковать расценки. Это все есть в документальных материалах. Кстати, все это делалось под флагом, который сегодня является государственным флагом Латвийской Республики. Поэтому когда чиновники этого государства позволяют себе касаться нашего флага, это больше чем хамство. Это проявление вандализма. Это насилие над здравым смыслом, плевок в лицо миллионов белорусов. Пусть это не покажется пафосным - это покушение на наш суверенитет, суверенную волю нашей белорусской нации", - отметил он.

Игорь Марзалюк подчеркнул, что только белорусская нация через свою коллективную волю, которую она высказывает на референдуме, может сменить цвет на флаге. "Никто больше этого сделать не может. Тем более заменить флаг на флагштоке. Охамевшим чиновникам зарубежного государства про это просто нужно помнить. Есть вещи, которые являются абсолютными. Есть вещи, которые определяются тут и только нами. Без чужих кураторов, без чужих денег, без чужой воли. У нас есть наша суверенная воля, нашей нации, нашего народа. Тех, кто живет и работает тут, строит реальную, а не виртуальную Беларусь, и тех, кто берет за нее ответственность, как мы с вами", - констатировал он.