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Экономика

Госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 23 сентября

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Госрегулирование цен на социально значимые товары в Беларуси продлено до 23 сентября

Государственное регулирование цен на социально значимые товары (СЗТ) продлено по 23 сентября 2021 года включительно. Продление согласовано решением Коллегии ЕЭК от 29 июня 2021 года, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

"Кроме того, предусматриваются изменения. Среди них - исключение регулирования цен производителей и импортеров на детское питание (сухие смеси, каши, консервы), соль поваренную пищевую, чай черный байховый, кофе растворимый. Размер предоставляемых скидок будет ограничен до 10% на новый ассортимент продукции для предприятий, у которых фактический уровень рентабельности реализованной продукции за 2020 год составил менее 10% по соответствующей товарной позиции СЗТ", - рассказали в пресс-службе.

Также увеличен размер предельных максимальных оптовых надбавок, торговых надбавок (с учетом оптовой надбавки) с 25% до 30% на отдельные товары.

Изменения в части продления ценового регулирования вступают в силу после официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 30 июня 2021 года.

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