Госэнергогазнадзор предупреждает: рыбалка вблизи ЛЭП смертельно опасна

С наступлением теплых дней рыболовы-любители (в том числе и юные рыбаки) устремляются к водоемам, вблизи которых нередко проходят воздушные линии электропередачи.

Ловля рыбы с берега осуществляется зачастую телескопическими удочками, длина которых достигает шести и более метров, что соизмеримо с расстоянием от проводов воздушных линий электропередачи до земли. Современные удочки изготовляются из углепластика, материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоема, мокрая леска и удилище уже создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей линии электропередачи.

Особое внимание стоит проявлять при передвижении с разложенными удочками и забросе снастей. Ни в коем случае нельзя проходить с поднятой вверх разложенной удочкой под проводами, так как визуально определить расстояние до них очень сложно, поэтому не стоит рисковать — удилище лучше опустить или сложить.

Печальная статистика свидетельствует, что пренебрежение требованиями безопасности в охранных зонах, особенно с наступлением весенне-летнего сезона, приводит к несчастным случаям от поражения электрическим током. Расследование обстоятельств таких несчастных случаев показывает, что их причиной являлось грубое нарушение пострадавшими Правил охраны электрических сетей, личная неосторожность, пренебрежение правилами электробезопасности, или незнание их.

Так, 22 апреля 2021 года вблизи н.п. Гуторовщина Мстиславского района Могилевской области ученик 11-го класса ГУО «Ходосовская средняя школа» при смене места рыбной ловли шел по берегу озера с разложенной удочкой (углепластиковое удилище длиной 7 метров), при перемещении через поросль вблизи пролета опор воздушной линии электропередачи напряжением 110 кВ поднял удочку, чтобы не запутать леску и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ-110 кВ, в результате чего попал под действие электрического тока, загорелась одежда. Пострадавший доставлен в больницу, предварительный диагноз: термические ожоги III степени 70 процентов тела, состояние тяжелое.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током граждан на водоемах, госэнергогазнадзор предупреждает о том, что рыбалка в охранной зоне воздушных линий электропередач, а также в местах пересечения линий электропередач с озерами и реками или в местах расположения линий вдоль береговых линий рек и озер – запрещена.

Уважаемые рыболовы! Будьте внимательны и осторожны, выполняйте требования предупреждающих и запрещающих плакатов, не допускайте лов рыбы под воздушными линиями электропередачи. Приобретая удочку ребенку, обязательно расскажите ему об опасностях, связанных с электрическим током. Сделайте замечание тем, кто нарушает правила поведения вблизи энергообъектов, особенно если это дети. Не оставляйте данную информацию без внимания, рассказывайте об опасности рыбной ловли вблизи энергообъектов друзьям, соседям, родственникам и будьте уверены, что информация, которой вы поделитесь, убережёт от беды чьи-то жизни.

Инспектор Бобруйского межрайонного отделения

филиала «Госэнергогазнадзор»

по Могилевской области

Александр Воинов