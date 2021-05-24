Госэнергогазнадзор напоминает: ловля рыбы вблизи линий электропередач запрещена

В текущем году имели место случаи поражения людей электрическим током при ловле рыбы в охранных зонах воздушных линий электропередачи. Так 22 апреля произошел несчастный случай с жителем аг. Ходосы Мстиславского района Могилевской области учеником 11-го класса ГУО «Ходосовская средняя школа». Пострадавший осуществлял рыбную ловлю с берега на озере. При смене места рыбной ловли шел по берегу озера с разложенной удочкой (углепластиковое удилище, длинной 7 м). При перемещении через поросль, вблизи опор ВЛ-110 кВ, поднял удочку, чтобы не запутать леску и приблизился удилищем на недопустимое расстояние к нижнему проводу ВЛ-110 кВ, в результате чего попал под действие электрического тока, загорелась одежда. Пострадавший доставлен в учреждение здравоохранения с термическими ожогами III степени 70% тела.

Причиной трагедии стала личная неосторожность пострадавшего при осуществлении рыбной ловли в охранной зоне воздушной линии электропередачи.

Госэнергогазнадзор предупреждает: только строгое выполнение требований электробезопасности предотвратит беду. Следует помнить, что воздушные линии электропередачи могут проходить по береговой зоне, пересекать водоемы и реки, поэтому необходимо быть внимательными и осторожными при ловле рыбы длинными снастями.