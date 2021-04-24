Госатомнадзор уведомляет о проведении общественных слушаний

Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (Госатомнадзор) уведомляет, что 30 апреля 2021 года с 1400 до 1900 будут проведены общественные слушания перед выдачей лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС.

Цель общественных слушаний: доведение до общественности информации о ходе и результатах проведения экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя (ГП «Белорусская АЭС») лицензионным требованиям и условиям в рамках подготовки решения МЧС о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС.

Правовыми основаниями для проведения общественных слушаний на стадии принятия решений по регулированию деятельности в области обеспечения безопасности при использовании атомной энергии, влияющих на безопасность Белорусской атомной электростанции, являются Указ Президента Республики Беларусь 16.02.2015 № 62, закрепляющий за Госатомнадзором обязанность проводить такие слушания в порядке, определяемом Советом Министров Республики Беларусь, и постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24.04.2019 № 258 «Об утверждении Положения об общественных слушаниях по вопросам регулирования безопасности Белорусской атомной электростанции».

С учетом эпидемиологической ситуации, общественные слушания будут проведены в «гибридном» формате с использованием видеоконференцсвязи в следующих активных точках подключения (студиях):

Главная студия – Многофункциональный комплекс социально-культурного назначения и творчества молодежи (г. Островец, пр-т Энергетиков, 2) – до 65 участников; Госатомнадзор (г. Минск, ул. Берсона, 16) – до 20 участников; Брестское областное управление МЧС (г. Брест, ул. Краснознаменная, 10) – до 30 участников; Витебское областное управление МЧС (г. Витебск, ул. Жесткова, 13) – до 20 участников; 5. Гомельское областное управление МЧС (г. Гомель, пр-т Речицкий, 35а/14) – до 60 участников; Гродненское областное управление МЧС (г. Гродно, пер. Дзержинского, 15) – до 24 участников; Минское городское управление МЧС (г. Минск, ул. Козлова, 26 корп. 8) – до 100 участников; Минское областное управление МЧС (г. Минск, ул. Нестерова, 9а) – до 20 участников; 9. Могилевское областное управление МЧС (г. Могилев, ул. Лазаренко, 70) – до 25 участников.

В общественных слушаниях могут принять участие граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства, без ограничений. Для оформления участия в общественных слушаниях необходимо заполнить регистрационную форму (доступна для загрузки в разделе «Общественные слушания» Интернет-ресурса Госатомнадзора) и выслать ее по электронной почте на специально выделенный электронный ящик hearings@gosatomnadzor.gov.by, с которого впоследствии будет направлено подтверждение регистрации. При заполнении регистрационной формы желающий принять участие в общественных слушаниях должен указать одну конкретную точку (студию), в которой он будет находиться, а также может заранее запросить выступление в ходе общественных слушаний.

В случае отсутствия доступа к интернет-ресурсам участие в общественных слушаниях можно оформить в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по телефонам (8-017) 2725824 или (8-033) 3264445.

Регистрация участников заканчивается в 17-00 29 апреля 2021 г.

Число участников общественных слушаний ограничено вместимостью активных точек (студий). Если число заявок на участие в конкретной студии сравняется с ее вместимостью, регистрация будет остановлена, о чем будет размещено соответствующее объявление на Интернет-ресурсе Госатомнадзора.

Вместе с тем, всем желающим (включая тех, кто не смог зарегистрироваться) предоставляется возможность задать вопросы или внести предложения по теме слушаний и получить на них ответы. Все вопросы задаются письменно на бланке, разработанном Госатомнадзором (доступен для загрузки разделе «Общественные слушания» Интернет-ресурса Госатомнадзора). Ответы на них будут даны в ходе общественных слушаний, а также опубликованы в разделе «Общественные слушания» Интернет-ресурса Госатомнадзора. Прием вопросов начинается с момента размещения уведомления об общественных слушаниях. В дни, предшествующие общественным слушаниям, вопросы принимаются по электронному адресу hearings@gosatomnadzor.gov.by до 17-00 29 апреля 2021 г. В день слушаний (30 апреля 2021 г.) вопросы принимаются только из активных точек (студий) в письменном виде до 15-30.

Информационные материалы по теме общественных слушаний размещены в разделе «Общественные слушания» Интернет-ресурса Госатомнадзора.

Общественные слушания пройдут в соответствии с утвержденными регламентом и программой.

Проезд к местам проведения общественных слушаний и обратно осуществляется участниками самостоятельно.

Полный комплект документов к общественным слушаниям (тематические информационные материалы, программа, регламент, регистрационная форма, форма вопроса, памятка участнику, нормативные правовые акты по вопросу организации общественных слушаний) доступен в разделе «Общественные слушания» Интернет-ресурса Госатомнадзора.

Госатомнадзор приглашает на общественные слушания.

За дополнительной информацией обращаться: