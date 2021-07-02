Горящая беседка чуть не привела к трагедии
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1 июля днем на 101 поступило сообщение о горящей беседке по улице Набережной в Бобруйске. О пожаре сообщил сосед.
По прибытии подразделений МЧС наблюдалось открытое горение деревянной беседки на территории подворья. Создалась угроза распространения пламени на жилой дом в пару метрах от очага.
Спасатели оперативно ликвидировали горение. В результате пожара уничтожена беседка, повреждена обшивка дома. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
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