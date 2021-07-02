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Происшествия

Горящая беседка чуть не привела к трагедии

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Горящая беседка чуть не привела к трагедии

1 июля днем на 101 поступило сообщение  о горящей беседке по улице Набережной в Бобруйске. О пожаре сообщил сосед.

По прибытии подразделений МЧС наблюдалось открытое горение деревянной беседки на территории подворья. Создалась угроза распространения пламени на жилой дом в пару метрах от очага.

Спасатели оперативно ликвидировали горение. В результате пожара уничтожена беседка, повреждена обшивка дома. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

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