«Горячую линию» о соблюдении законодательства во время проверок проведет КГК региона 25 мая

В Комитете госконтроля Могилевской области 25 мая (вторник) будет проводиться «горячая линия» с населением на тему: «Соблюдение контролирующими (надзорными) органами Могилевской области требований законодательства при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности».

В указанный день граждане с 10 до 12 часов по телефонам в Могилеве (8-0222) 62-56-70 и 62-48-24 можно сообщить информацию о возможных нарушениях контролирующими органами законодательства при осуществлении надзорной деятельности, а также иных проблемных вопросах, с которыми сталкиваются субъекты хозяйствования при проведении в отношении них контрольно-аналитических мероприятий.