Горожан приглашают посетить военно-историческую реконструкцию наступательной операции “Бобруйский котел”
69 0
0
0
Читайте
также
также
-
Горожан приглашают посетить военно-историческую реконструкцию наступательной операции “Бобруйский котел”
-
Состоится юбилейный фестиваль белорусской песни и поэзии “Молодечно-2021”
-
В Бобруйске выступит Санкт-Петербургский театр песни и танца «Морошка»
-
Что почитать в свежем номере «БЖ»? Анонс выпуска
-
Громкие премьеры на экранах кинотеатров
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости