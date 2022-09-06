Гороскоп на 6 сентября

Овен

Удачным будет начало дня. Это время принесет хорошие новости и важные открытия. Возможно, вы получите информацию, которая поможет одержать верх над давними соперниками. Отношения с коллегами и руководством изменятся к лучшему. Вы заметите, что слушают вас гораздо внимательнее, чем раньше.

Вторая половина дня будет насыщенной, беспокойной и очень интересной. Она подойдет для новых знакомств: вам легко будет понравиться самым разным людям. Вероятно начало дружеских или романтических отношений.

Телец

Начало дня будет беспокойным. Это время сильных эмоций, острых переживаний. Не всегда их причина будет серьезной. Вы можете переживать по пустякам, тревожиться из-за того, на что в другое время просто не обратили бы внимания. Следите за тем, чтобы из-за вашего раздражения и гнева не страдали близкие: ваши резкие слова могут их обидеть.

Во второй половине дня ситуация стабилизируется, усилится влияние позитивных тенденций. Наступит благоприятное время для важных разговоров. Вы быстро поймете, что на душе у окружающих, к каждому найдете подход.

Близнецы

Не стоит переживать, если в начале дня что-то пойдет не по плану. Это не самое удачное время, но серьезных проблем оно все же не принесет, а с мелкими трудностями, которые могут возникнуть, вы быстро справитесь. Еще до полудня влияние позитивных тенденций начнет усиливаться, и с каждым часом поддержка звезд будет становиться все сильнее.

Вторая половина дня будет благоприятной для новых начинаний. Она подойдет для работы, вы отлично справитесь с решением сложных задач. Заметным будет влияние позитивных тенденций и в сфере личных отношений.

Рак

Постарайтесь не терять самообладания в начале дня. Это будет не так-то просто: могут непросто складываться отношения с окружающими, вероятны напряженные моменты в общении. Не исключены разногласия с коллегами, споры с руководством. На работе это не отразится, но понервничать вас все же заставит.

Вторая половина дня будет очень благоприятной для общения. Вы легко поладите с самыми разными людьми. Не станут исключением и те, с кем вы прежде ссорились из-за любого пустяка. Возможны денежные поступления, в том числе из неожиданных источников, а также подарки.

Лев

Не теряйте время напрасно в начале дня. Понадобится всего несколько часов, чтобы решить сложные задачи, над которыми вы прежде ломали голову. Уверенность в себе очень поможет вам на деловых встречах. Благодаря ей вы на многих произведете сильное впечатление.

Позже наступит более напряженный период. Ладить с окружающими станет несколько сложнее, вас могут неправильно понимать даже близкие. Но вам удастся сохранить хорошие отношения со всеми. Вечер подойдет для романтического свидания, встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.

Дева

Вряд ли удастся избежать суеты в начале дня. Окружающие в это время могут особенно часто вмешиваться в ваши дела, и это порой будет раздражать не на шутку. Возможны мелкие разногласия на работе и дома, споры, которые помешают вовремя справиться с делами.

Но влияние позитивных тенденций будет усиливаться с каждым часом. Вторая половина дня пройдет совсем иначе. Она будет щедрой на новые возможности, даст шанс решить какие-то сложные вопросы. Вероятны приятные события в семье, перемены к лучшему в отношениях с родственниками.

Весы

Никуда не торопитесь. Сегодня вы сможете спокойно завершить дела, начатые раньше, решить вопросы, которые давно требовали внимания. Будет возможность осуществить какие-то старые планы. Сегодня звезды будут на вашей стороне, благодаря их поддержке у вас многое получится хорошо.

Близкие охотно поддержат вас, если это потребуется. Вечер подойдет для важных вопросов, обсуждения планов. Вы получите полезные советы и реальную помощь. Вероятны подарки, приятные сюрпризы, в том числе романтические.

Скорпион

Наводите порядок, меняйте мир к лучшему. Сегодня вряд ли у кого-то это получится лучше, чем у вас. Удастся разобраться с делами, до которых долго не доходили руки, решить какие-то организационные вопросы. Вероятны денежные поступления. Они окажутся очень кстати, позволят заключить выгодные сделки.

Хорошо сложатся поездки, и неважно, с какой целью вы отправитесь в дорогу. Не исключено, что близкие захотят составить вам компанию, и вместе вы отлично проведете время. Вечер подойдет для романтического свидания.

Стрелец

Старайтесь не относиться легкомысленно даже к самым простым делам. Если вы настроитесь на серьезный лад, то наверняка сможете добиться заметных успехов во всем, за что возьметесь. Люди, которые раньше скептически относились к вашим идеям, изменят свое мнение, захотят помочь вам в их осуществлении.

Во второй половине дня нужно будет обсудить какие-то непростые вопросы. Старайтесь делать это спокойно и конструктивно. Если вы справитесь со своими эмоциями, собеседники прислушаются к вашему мнению, охотнее пойдут на компромисс.

Козерог

Старайтесь обдумывать каждый свой шаг, ничего не говорить и не делать под влиянием мимолетных эмоций. День едва ли подойдет для смелых экспериментов или участия в каких-то сомнительных проектах. Лучше сосредоточиться на уже знакомых делах, постараться завершить начатое раньше.

Друзьям и другим близким людям может потребоваться ваша помощь, и вы постараетесь не отказывать в ней. Вечер обещает небольшие денежные поступления, которые окажутся очень кстати. Вы сделаете удачные покупки, сможете порадовать близких.

Водолей

В начале дня сложно будет избежать разногласий и споров. Потребуются все ваши дипломатические таланты, чтобы сохранить хорошие отношения с коллегами и руководством, избежать конфликта, который мог бы помешать работе. Позже наступит более спокойное время, настроение заметно улучшится.

Вечер порадует удачными совпадениями и хорошими новостями. Он хорошо подойдет для общения с самыми близкими людьми: вы будете понимать друг друга с полуслова, о многом сможете договориться. Могут появиться отличные идеи, касающиеся работы и бизнеса.

Рыбы

Могут непросто складываться отношения с окружающими, не все будут понимать вас правильно. Самым сложным будет начало дня, но и в это время вам удастся избежать конфликтов. Помогут в этом интуиция и природная деликатность. Самыми важными делами стоит заниматься самостоятельно, ни от кого не ожидая ни помощи, ни поддержки. Добиться нужного результата окажется даже проще, чем вы думали.

Вторая половина дня обещает перемены к лучшему. Вероятны приятные известия издалека, а также интересные предложения. Могут зайти в гости люди, по которым вы в последнее время очень скучали.

По материалам horo.mail.ru.